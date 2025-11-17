Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pasaia

Bokale celebrará el próximo día 22 un taller para conocer juegos de mesa en euskera

E. V.

pasaia.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:03

La mesa de trabajo de transmisión familiar del euskera del Consejo Asesor del Euskera de Pasaia, Bokale, ha decidido realizar un taller denominado 'Jolas Molaz', para conocer y probar juegos de mesa en euskera.

Esta iniciativa será gratuita y podrán participar todas aquellas personas nacidas entre los años 2017 y 2022 (de tres a ocho años de edad) acompañadas por su padre o madre. «En el taller habrá ocasión de conocer juegos en euskera, probarlos, y aprender a jugar con ellos. Se trata de juegos tanto cooperativos como competitivos», señalan los organizadores.

Esta actividad se desarrollará en euskera, pero también podrán participar padres y madres que no entiendan esta lengua, «puesto que se pondrán medios para garantizar su comprensión».

La sesión tendrá lugar en el salón de actos de la Kultur Etxea de Pasai Antxo el 22 de noviembre, de 10.30 a 12.30 horas. El último día para inscribirse será el 20 de noviembre.

Cada uno de los menores que participe en el taller deberá ir acompañado por su padre o madre. Las progenitores que vayan a acudir deberán realizar una inscripción por cada niño a través del formulario que está disponible en la página web del Ayuntamiento de Pasaia y, más concretamente, mediante el enlace https://www.pasaia.eus/eu/web/forms/shared/-/form/43401195.

