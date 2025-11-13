Bokale anima a los euskaltzales a acudir al 27 de diciembre a Bilbao

El Consejo Asesor del Euskera de Pasaia, Bokale, organizó a últimas horas de la tarde del miércoles, junto con la entidad Euskalgintzaren Kontseilua, una ... comparecencia en la plaza Biteri de Antxo para manifestar que el euskera se encuentra en una «situación de emergencia lingüística», pero también para lanzar un mensaje de esperanza.

El representante de Kontseilua, Patxi Martín, dio a conocer los detalles de la situación actual. Según explicó, «para entender que el euskera está en situación de emergencia, citaremos algunos datos recogidos en la VII Encuesta Sociolingüística. En las zonas más euskaldunes de la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, se está produciendo un retroceso en el uso del euskera, y en toda Euskal Herria la tendencia es que cada vez sean menos los hablantes que se desenvuelven más fácilmente en euskera que en castellano. Si nos atenemos a las cifras, solo el 17,5% de los hablantes utiliza más el euskera que el castellano. Es decir, el uso social que constituye el máximo exponente de la salud de una lengua es débil y teniendo en cuenta las prácticas lingüísticas en general, tiende a debilitarse aún más».

A juicio de Martín, de no tomarse a corto plazo medidas oportunas para revertir las tendencias sociolingüísticas y los problemas estructurales vigentes, «se avecina una recesión». «Si no damos un salto en política lingüística, en vez de ganar en habitabilidad social vamos camino de empezar a perder. Está en juego el futuro», advirtió.

Pese a tener «todos los ingredientes para la alarma», también dejaron patente un mensaje de esperanza. Así, Diana de Castro, en representación de Bokale, reiteró el compromiso de la comisión: «Trataremos de convertir esta emergencia en una fortaleza y también nos adheriremos al nuevo Pacto Sociopolítico sobre el euskera propuesto en la línea de la dinámica Batuz Aldatu».

Esta oferta propone las bases para una política lingüística que ofrezca un futuro al euskera con un amplio consenso social. Resumidamente, «los fundamentos son la generalización del conocimiento, es decir, marcar el horizonte para que toda la ciudadanía conozca el euskera, y crear las condiciones para su uso normal». Un cambio de paradigma que, entre otras cuestiones, también afrontará «con fuerza» la cuestión del estatus. «Los integrantes de Bokale no solo compartimos estas bases, sino que asumimos los compromisos recogidos en ese documento: socializar el contenido del documento, hacer nuestras las propuestas, y seguir dialogando y colaborando», señaló

De Castro también se refirió a los siguientes pasos de Bokale. «En Pasaia estamos trabajando en la activación ciudadana, siendo el objetivo involucrar a la ciudadanía para que sea un agente activo en la revitalización del euskera desde el movimiento popular. En este contexto, en torno al Día del Euskera, organizaremos sesiones para el empoderamiento de la ciudadanía activa. De hecho, el euskera y la comunidad euskaldun ya han tenido momentos de emergencia extrema, de peligro de extinción definitiva. Y en cada uno de esos momentos, ha renacido siempre de la mano de las personas euskaltzales. De los impulsos, decisiones e iniciativas de los euskaltzales. Y, sobre todo, desde la capacidad que hemos tenido los euskaltzales para trabajar conjuntamente en los momentos críticos», manifestó.

La invitación de Kontseilua forma parte de ese mensaje de esperanza expresado: el deseo de que el próximo 27 de diciembre el Bilbao Arena – el complejo deportivo de Miribilla – se convierta en un «gran punto de encuentro» del movimiento euskaltzale.

«Ahora que el futuro está en juego es imprescindible que todos asumamos la responsabilidad que nos corresponde, que se cree una nueva fuerza a favor de la normalización y revitalización del euskera. El acto comenzará a las 17.00 horas en el complejo deportivo de Miribilla, y las entradas ya están disponibles en la web www.pizkundea.eus», indicó Patxi Martín.

Autobuses desde Pasaia

En la comparecencia también se animó a los pasaiarras a acudir a este «gran punto de encuentro del movimiento euskaltzale», y se anunció que Bokale organizará autobuses. Las personas que quieran ir directamente desde Pasaia hasta Miribilla, pueden inscribirse en la web www.pasaia.eus y en las redes sociales del Consejo Asesor del Euskera de Pasaia, Bokale.

El autobús tendrá paradas en los cuatro distritos pasaitarras. Saldrá de la parada de Meipi en Pasai Donibane a las 14.50 horas y realizará las siguientes paradas: en Ibaiondo de Pasai Antxo. a las 15.00 hora; en la parada de Pasai San Pedro, a las 15.10 horas; y en la parada de Correos de Trintxerpe, a las 15.15 horas. Las personas mayores de edad pagarán 10 euros y las jubiladas, paradas, niños y jóvenes, 5 euros.

«Será un acto para reforzar el sentimiento de comunidad entre los euskaltzales, y un aliento colectivo, un momento tan simbólico como importante para representar la necesidad de un nuevo renacimiento», indicaron los organizadores, al tiempo que animaron a los pasaitarras a reunirse el 27 de diciembre y reactivar el movimiento euskaltzale.