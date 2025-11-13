Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los participantes en la comparecencia celebrada a últimas horas de la tarde del miércoles en la plaza Biteri de Pasai Antxo.

Pasaia

Bokale anima a los euskaltzales a acudir al 27 de diciembre a Bilbao

El Consejo Asesor del Euskera de Pasaia y Euskalgintzaren Kontseilua realizaron una comparecencia conjunta en Antxo

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

El Consejo Asesor del Euskera de Pasaia, Bokale, organizó a últimas horas de la tarde del miércoles, junto con la entidad Euskalgintzaren Kontseilua, una ... comparecencia en la plaza Biteri de Antxo para manifestar que el euskera se encuentra en una «situación de emergencia lingüística», pero también para lanzar un mensaje de esperanza.

