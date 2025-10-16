AZTI invita a conocer la ciencia del mar en una jornada de puertas abiertas

En el marco de la iniciativa 'Aldaketarako Marea', impulsada por el Ayuntamiento para convertir el municipio en «un referente de medio ambiente y solidaridad», ... el centro tecnológico AZTI abrirá mañana, sábado, las puertas de su sede en el puerto de Pasaia.

Durante dicha jornada de puertas abiertas, que se celebrará de 11.30 a 14.00 horas, la ciudadanía podrá conocer de cerca el trabajo que realiza este centro de investigación, referente internacional por su labor en el ámbito marino y alimentario.

Desde Pasaia, AZTI lidera proyectos en pesca sostenible, oceanografía, gestión de ecosistemas marinos y estudio del cambio climático, contribuyendo al conocimiento y protección de nuestros mares. Quienes se acerquen podrán descubrir tecnologías «punteras» como vehículos autónomos marinos, embarcaciones de investigación, dragas, sondas CTD y otros equipos científicos utilizados para estudiar los océanos y las basuras marinas. Además, será posible visitar parte de los laboratorios y conversar con el equipo investigador que trabaja día a día en la sede de Pasaia.

Entre las actividades destacadas figura la participación en el proyecto Ulysses, en el que AZTI actúa como socio científico. Niños y adultos decorarán barcos de madera equipados con GPS, que navegarán por el mar llevando mensajes personales y simulando el recorrido de los residuos marinos. Una propuesta «creativa y educativa» para sensibilizar sobre la importancia de reducir la contaminación oceánica.

Con esta iniciativa, AZTI reafirma su compromiso con la ciencia, el medio ambiente y la sociedad, acercando su labor a la ciudadanía y mostrando cómo desde Pasaia se impulsa conocimiento que tiene impacto global.

«Queremos que la ciudadanía conozca de cerca la ciencia que se hace en Pasaia, el valor del mar para nuestro futuro y cómo cada pequeño gesto cuenta para cuidar el planeta», señalan desde el centro tecnológico pasaitarra.

La jornada representa una oportunidad única para descubrir la ciencia marina desde dentro, en un entorno abierto, participativo y pensado para toda la familia. AZTI invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta «marea de cambio y conocimiento».