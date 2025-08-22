El Ayuntamiento sigue transformando Pasaia con la participación de menores

Elena Viñas Pasaia. Viernes, 22 de agosto 2025, 20:43 Comenta Compartir

En los foros existentes en los distintos centros de educación de Pasaia para fomentar la participación de la infancia y la adolescencia, los jóvenes del municipio han propuesto y desarrollado diferentes temas a lo largo del curso.

«Las políticas públicas municipales deben construirse a partir de las necesidades y deseos de la ciudadanía, y dentro de ello es imprescindible tener en cuenta la visión de las niñas, niños y adolescentes. Sus aportaciones son relevantes para el presente y el futuro de nuestro municipio y, por ello, en el Ayuntamiento de Pasaia creemos firmemente que escuchar su voz no es una actividad complementaria, sino uno de los vértices sobre los que se asienta nuestra actuación de gobierno», señala el alcalde, Teo Alberro Bilbao.

Para finalizar el curso, han llevado a cabo una serie de acciones en torno a algunos de estos temas. De esta forma, los jóvenes de quinto y sexto curso de Pasaia-Lezo Lizeoa han realizado un estudio sobre las zonas de juego de la localidad. Los grupos de ESO, por su parte, además de organizar días de trabajo comunitario para limpiar los distritos de San Pedro y Donibane, han organizado varias actividades dirigidas a jóvenes de su edad, como un taller de skate en Antxo, una actividad de multiaventura en San Pedro y olimpiadas en las fiestas de Meipi en Donibane. Además, de cara a las fiestas de Santiago, estuvieron volcados con la organización de la cucaña.

En el centro Karmengo Ama de Trintxerpe, por su parte, el grupo de EP manifestó interés por fomentar las relaciones intergeneracionales. Conocieron la asociación Adinkide y, en colaboración con la misma, realizaron tres sesiones de taller con las personas mayores. El grupo de la ESO, convencido de que la diversidad cultural de Pasaia es una fortaleza/riqueza del municipio, ha pintado en la entrada del centro un mural reivindicativo de esta diversidad.

Por último, el grupo de EP de La Anunciata propuso varias mejoras y reparaciones en la plaza Biteri de Antxo. En colaboración con el personal del Departamento de Servicios del Ayuntamiento organizaron un día de trabajo comunitario en junio. Los participantes de la ESO, por su parte, conocieron de cerca los servicios municipales dirigidos a jóvenes de su edad.

Por un pueblo «más inclusivo»

A través del plan Eskubidean, los niños, niñas y jóvenes de Pasaia están construyendo su infancia y juventud, asumiendo sus derechos, empoderándose y adquiriendo capacidades.

«A través de estos procesos participativos, día a día, los jóvenes demuestran su capacidad y ganas de mejorar nuestro pueblo, y es responsabilidad del Ayuntamiento ofrecerles herramientas, espacios y reconocimiento. La Pasaia que construimos mediante Eskubidean con infancia y adolescencia será más inclusiva, educativa y cohesionada», concluye Alberro.