El alcalde, Teo Alberro, en el centro de la imagen, junto con los tenientes de alcalde, Aintzane Taberna y Julen Rodríguez.

El Ayuntamiento de Pasaia desvela las líneas generales de la propuesta presupuestaria de 2026

El proyecto de 31 millones incluye mejoras en los servicios de cuidados, movilidad y urbanismo, e inversiones en cultura, euskera y participación ciudadana

Elena Viñas

Elena Viñas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:00

Comenta

El Ayuntamiento de Pasaoa ha presentado este lunes la propuesta de los Presupuestos para 2026 con un importe de 31.015.491 euros. Las Cuentas ... priorizan la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, el fortalecimiento de los servicios públicos y la cohesión social. «Este presupuesto ha sido diseñado para dar respuesta a las principales necesidades de nuestro pueblo, con el objetivo de consolidar políticas públicas eficaces e impulsar proyectos estratégicos desde una perspectiva social, sostenible y participativa, dando continuidad a los procesos puestos en marcha en los últimos años», ha declarado el alcalde, Teo Alberro.

