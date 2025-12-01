El Ayuntamiento de Pasaia desvela las líneas generales de la propuesta presupuestaria de 2026

El Ayuntamiento de Pasaoa ha presentado este lunes la propuesta de los Presupuestos para 2026 con un importe de 31.015.491 euros. Las Cuentas ... priorizan la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, el fortalecimiento de los servicios públicos y la cohesión social. «Este presupuesto ha sido diseñado para dar respuesta a las principales necesidades de nuestro pueblo, con el objetivo de consolidar políticas públicas eficaces e impulsar proyectos estratégicos desde una perspectiva social, sostenible y participativa, dando continuidad a los procesos puestos en marcha en los últimos años», ha declarado el alcalde, Teo Alberro.

En base a este proyecto, el Gobierno recoge 500.000 euros para la actualización y adecuación de los puestos de trabajo municipales que están «obsoletos», con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos. Además, el presupuesto tiene «una fuerte dimensión social». El Servicio de Ayuda a Domicilio recibirá 1,34 millones, con un incremento del 23%, reforzando la atención a la ciudadanía que necesita cuidados, y «dando respuesta a las reivindicaciones y necesidades» de las trabajadoras de este servicio.

Se pondrá en marcha el centro de día Fini Rubio de Antxo con 93.000 euros y el centro de atención diurna contra la exclusión de Oarsoaldea con 200.000 euros. También se incrementarán las intervenciones en familias, los programas de integración social y las subvenciones a asociaciones de jubilados.

El seguimiento del Plan de Igualdad tendrá un incremento del 12%, la Escuela de Empoderamiento un 9%, y se destinarán 18.500 euros para el desarrollo del proyecto LGTBI Bizitzak. Asimismo, se incrementarán en un 56% las subvenciones a asociaciones para la igualdad, estrechando la colaboración con el movimiento feminista.

Un nuevo aparcamiento

Es sabido que desde la puesta en marcha de la ordenanza de aparcamiento se están produciendo cambios sustanciales en la movilidad de Pasaia. Por ello, y con el fin de priorizar el aparcamiento de residentes y garantizar los derechos de los peatones, el Gobierno municipal prevé recursos especiales para el próximo ejercicio. Por un lado, se destinarán 9.200 euros para la contratación del sistema de grúa; y por otro lado, se destinarán 15.000 euros para la redacción del proyecto de un nuevo aparcamiento en la zona de Luzuriaga en Antxo, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

En consonancia con una movilidad que priorice a los peatones, en 2026 se producirá también un salto «significativo» en el mantenimiento de las vías públicas, con un incremento del 50% en las obras de pavimentación y un incremento del 33% en la instalación de nuevos árboles y plantas, así como un incremento del 11% en la jardinería.

Se creará una nueva partida de 10.000 euros para mobiliario urbano y se destinarán 120.000 euros a la estabilización de las laderas sobre el depósito de San Juan para garantizar la seguridad y protección medioambiental. A todo ello se añade que más de 500.000 euros se destinarán al mantenimiento de espacios de interacción puerto-ciudad.

Más viviendas

En materia de vivienda, el Ayuntamiento ha previsto un estudio de 15.000 euros sobre alternativas para la construcción de viviendas en el edificio ISM en su apuesta por la creación de nuevas viviendas en el municipio. Se recogen, igualmente, 100.000 euros para la actualización del proyecto Izarra, que contempla viviendas, ascensor y aparcamientos, y se destinarán 50.000 euros para la redacción de los proyectos de reforma de los edificios Morales Oliver y J.J. Otaegi, renovando los edificios de propiedad municipal y habilitándolos para usos sociales y residenciales.

La segunda fase del parque de huertas de Azkuene Goia se llevará a cabo con una partida de 200.000 euros. Asimismo, se prevén 661.400 euros para la segunda fase de la urbanización de Andonaegi a fin de hacer realidad la profunda transformación del barrio, y se destinarán 15.000 euros para la redacción del proyecto de urbanización de Kanpitxu. En cuanto a la urbanización del solar de la zona de Correos, el Ayuntamiento aportará 239.000 euros para la recuperación de zonas degradadas y creación de nuevos espacios de uso público.

Finalmente, se destinarán 149.000 euros al desarrollo de la Agenda 2030, con un incremento del 82%, para estabilizar los objetivos de sostenibilidad, medio ambiente y ámbito social en el planeamiento municipal.

Desde el punto de vista medioambiental, el Ayuntamiento ha dado un salto «importante» en la eficiencia energética en el último año. Reflejo de ello es que en el presupuesto 2026 deberá invertir más de 100.000 euros menos en el suministro de energía en las calles y edificios, gracias al ahorro que han supuesto las inversiones realizadas en los últimos ejercicios. En materia de medio ambiente, se prevén 102.000 euros para el desarrollo del Plan Clima y Energía, con un incremento del 15%. Entre otros, se contempla el diseño de indicadores de inundación, el asesoramiento para la creación de una comunidad energética, el fomento de infraestructuras verdes y la puesta en marcha del laboratorio Klimalab «como paso hacia un municipio más resiliente».

Por otro lado, se destinarán 50.000 euros a la segregación de aguas fecales y pluviales en el barrio de Lurdes Txiki, mejorando el sistema de saneamiento.

Obras en Ciriza y Luzuriaga

Para fomentar la participación y el ocio juvenil, las actividades dirigidas a jóvenes se incrementarán en un 9%. A su vez, el plan municipal para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia se incrementará en un 7% y la afiliación de la asociación Oinherri se mantendrá en 4.800 euros para seguir trabajando de forma estructural con los derechos de menores. También se ha previsto una partida para añadir una hora de cuidado en los udalekus, a demanda de los padres.

En el Departamento de Participación se prevé un incremento del 50% para reforzar el trabajo con asociaciones y agentes, para crear el Consejo de Igualdad en colaboración con agentes feministas del municipio y el proyecto de asambleas por distrito.

En el ámbito del deporte se destinarán 35.000 euros a la mejora de las instalaciones, 21.300 euros a los nuevos equipamientos, un 66% más para la promoción del turismo deportivo activo y un 20% más la partida para el fomento de la participación de las mujeres.

Junto con la apuesta por la juventud, el deporte y la participación, el Gobierno prioriza en su proyecto de presupuestos la revitalización de la cultura, el euskera y el patrimonio, para consolidar la identidad del pueblo y reforzar la cohesión comunitaria.

En el ámbito cultural, se dará comienzo a la rehabilitación del edificio Ciriza en 2026. Para ello, se financiarán las primeras obras de acondicionamiento de la infraestructura con 300.000 euros y se destinarán 50.000 euros a la redacción del futuro proyecto. Además, se destinarán 25.000 euros para un diagnóstico del panorama cultural local, y las obras de la segunda fase de la rehabilitación de Luzuriaga conllevarán una inversión de 1,8 millones de euros. Igualmente, se destinarán 10.000 euros adicionales a iniciativas culturales para reforzar la creatividad y actividad cultural. En el trabajo a favor de la normalización del euskera se prevé un incremento del 32% para la euskaldunización de adultos y un 41% más para la expansión del trabajo de activación de la ciudadanía a toda Oarsoaldea, consolidando una política lingüística activa y eficaz.