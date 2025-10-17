Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El concejal de Medio Ambiente, Iraitz Pazos, con el cartel que anuncia las actividades en Pasaia. VIÑAS

Pasaia

El Ayuntamiento organiza diversas actividades dentro de la campaña Asteklima

La ciudadanía pasaitarra tendrá la oportunidad de participar en sesiones de cuentacuentos y talleres prácticos en las regatas del pueblo

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:49

Desde ayer viernes y hasta el día 26 se celebrará una nueva edición de la Semana del Clima y la Energía de Euskadi (Asteklima) a ... nivel de Euskadi, con el objetivo este año de «concienciar y movilizar a la ciudadanía ante el cambio climático y la necesaria transición energética y climática».

