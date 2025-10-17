El Ayuntamiento organiza diversas actividades dentro de la campaña Asteklima

Desde ayer viernes y hasta el día 26 se celebrará una nueva edición de la Semana del Clima y la Energía de Euskadi (Asteklima) a ... nivel de Euskadi, con el objetivo este año de «concienciar y movilizar a la ciudadanía ante el cambio climático y la necesaria transición energética y climática».

Este año, el Ayuntamiento de Pasaia participará por primera vez en la campaña de sensibilización Asteklima, en el seno de la cual ha organizado varias actividades de sensibilización ciudadana en materia de cambio climático.

La primera tuvo lugar ayer, viernes, en la casa de cultura de Pasai Antxo, escenario de una sesión de cuentacuentos titulada 'Lurrari bira ematea ahaztu zitzaionekoa'. El público disfrutó de un relato sobre los cambios climáticos, explicando los problemas que provoca de una manera sencilla y divertida.

La siguiente cita se anuncia para el próximo martes, de 11.00 a 12.30 horas, en el arroyo Molinao de Antxo, con alumnado de la ESO. Se trata de un taller presentado bajo el lema 'Conociendo la situación de la regata del municipio'. Este taller será práctico. Se tomarán y trabajarán muestras en la propia regata, haciendo hincapié en la importancia de las regatas periurbanas en materia de cambio climático.

Un día más tarde, de 17.30 a 18.15 horas, habrá en la biblioteca municipal de Pasai San Pedro una nueva sesión de cuentacuentos. Los asistentes conocerán la historia de 'Nik maite dut lurra'. Esta narración tiene como protagonistas a los montes, los mares y los animales, subrayando que, ante el cambio climático, el cuidado de la naturaleza importa ahora más que nunca.

La última propuesta se llevará a cabo el día 23, de 17.30 a 19.00 horas, en el arroyo Erroteta de Donibane, con la participación de menores y sus familias. Los asistentes tomarán parte en un nuevo taller práctico también titulado 'Conociendo la situación de la regata del municipio' y con la misma esencia del de Antxo.