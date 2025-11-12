El Ayuntamiento organiza un «amplio» programa de actos en torno al 25 de noviembre

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento ha organizado un «amplio» programa de ... actividades en colaboración con asociaciones, colectivos feministas y entidades sociales de Pasaia. En total, se han organizado 17 iniciativas en los cuatro distritos. La concejala de Igualdad, Aintzane Taberna, señala que el objetivo es «promover la reflexión, la conciencia crítica y la acción colectiva frente a todas las formas de violencia machista a través de la cultura, el arte, el diálogo y la participación comunitaria».

Para hoy se anuncia el taller 'Derechos laborales y género en el empleo del hogar', de la mano de Bekoz Beko. Dirigido principalmente a mujeres trabajadoras del hogar y del cuidado, su fin es informar sobre los derechos laborales básicos, la situación actual del sector y los mecanismos de defensa frente a la precariedad y la discriminación. También se tratará la conexión entre la feminización de las tareas domésticas y la violencia económica y simbólica. La iniciativa tendrá lugar, de 17.00 a 19.00 horas, en el local de Bekoz Beko, en la calle Zumalakarregi, 7 de Antxo. La entrada será gratuita.

Tanto hoy como mañana también se realizará el taller '25N: Rap feminista', de 17.00 a 20.00, en euskera. En él se propondrá el uso del rap como herramienta de empoderamiento y reivindicación feminista. Las participantes aprenderán a escribir y compartir letras con contenido social y de género, convirtiendo la palabra en una forma de resistencia.

Además, los días 15 y 22 se desarrollará el taller 'Canto subversivo para lamias y brujas', de 11.00 a 13.00, en formato bilingüe. Será una actividad en la que se recuperarán imágenes míticas de lamias y brujas como símbolo del poder y la rebeldía femenina. A través de la voz y el canto colectivo, las participantes crearán composiciones que reivindican la libertad, la memoria y la sororidad como formas de resistencia al patriarcado. Las sesiones serán en La Bombonera (Antxo). La entrada será libre hasta completar el aforo, pero se dará prioridad a las mujeres que se hayan inscrito a través de la Escuela de Empoderamiento.

Por otro lado, los días 21, 22 y 23, las asociaciones Entre Orillas, Topaketa, Bixi-Bixi y Bekoz Beko organizarán un acto simbólico para repartir chapas y gorros morados en los comercios de la localidad. El objetivo de esta actividad es visibilizar el compromiso del municipio con la igualdad y animar a toda la ciudadanía a apoyar a las víctimas de la violencia machista.

El programa continuará los días 22 y 29, en el Kulturgune de Donibane, con el taller 'Reconciliarte con el espejo'. Previsto de 11.00 a 14.00, en formato bilingüe, este taller se enmarca dentro de la Escuela de Empoderamiento y propone un trabajo de autoconocimiento y autoestima desde la mirada feminista, utilizando dinámicas creativas para facilitar la reconciliación con la propia imagen y el cuerpo.

El día 24, en la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe, se impartirá la charla 'Violencia machista, más allá del esquema de la pareja: violencia intra-familiar', de 17.30 a 19.00, en euskera. En esta sesión se analizará la violencia machista que se produce en entornos familiares, más allá del ámbito de la pareja, y se reflexionará sobre las violencias que pueden sufrir hijas, madres, hermanas o cuidadoras. Se ofrecerán claves para detectar estas situaciones y ayudar a las víctimas desde el punto de vista del cuidado.

Movilizaciones para el 25-N

El 25 de noviembre, día central de la celebración, se realizará la performance 'Hasta que no duela más/Minik ez egin arte', a las 18.00, en la plaza Gernika de Trintxerpe. Entre Orillas, La Bombonera y Alargun Beltza participarán en una propuesta artística en castellano que, combinando música, canto y expresión corporal, busca convertir el dolor en una fuerza colectiva y rendir homenaje a las mujeres víctimas de la violencia machista.

Asimismo, para ese día, el Movimiento Feminista de Pasaia hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que participe en sus movilizaciones. La cita será en Donibane, a las 19.00. Sonará un redoble de campanas y el antiguo Ayuntamiento se iluminará de color morado. En Antxo, Bekoz Beko también convoca una concentración, a las 19.30, en Gure Zumardia. En Trintxerpe, el llamamiento lo realiza Topaketa, a la misma hora, en la plaza Gernika. «Estas tres concentraciones representan la unidad de toda Pasaia frente a la violencia machista y el compromiso colectivo con una vida libre, segura y digna para todas las mujeres», añade Taberna.

El programa incluye para el día 26 dos actividades. Por un lado, la proyección del documental 'Aquí sí se hace lucha/Hemen bai borroka egiten da', organizado por Euskal Fondoa, a las 18.00, en la Kultur Etxea de Antxo, en formato bilingüe. El film presenta testimonios de mujeres que lideran luchas sociales y feministas, abriendo un espacio para debatir sobre la fuerza de las redes y los movimientos de mujeres en la transformación social. Ese mismo día, a las 17.00, en la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe, tendrá lugar una nueva sesión de diálogos interculturales titulada 'Mujeres migradas pasaitarras frente a violencias sistémicas'. Este encuentro reunirá a mujeres de diversos orígenes para reflexionar sobre las violencias estructurales (racismo, desigualdad económica, exclusión o violencia institucional).

Este mismo edificio acogerá el día 30, a las 12.00, el recital poético musicado 'Ni una menos', organizado por Marimar Estévez, con la colaboración de Topaketa. Además, el 1 de diciembre , a las 17.30,se realizará en él el taller 'Mujeres y diversidad: narrativas contra la discriminación', en euskera. En esta actividad se abordarán las formas de discriminación que atraviesan la vida de las mujeres por su diversidad funcional, orientación, identidad u origen y se promoverá la construcción de narrativas feministas inclusivas que celebren la diversidad como valor.

El programa finalizará el 4 de diciembre, a las 17.30, en el hogar de San Pedro, con el taller 'Violencia machista, más allá del esquema de la pareja: violencia intra-familiar'. Será en formato bilingüe. Se profundizará en la comprensión de las violencias que se producen en el ámbito familiar, ofreciendo herramientas para detectarla y apoyar a las mujeres que la sufren, implicando a la ciudadanía en la respuesta comunitaria ante este tipo de violencias.