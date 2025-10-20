El Ayuntamiento lleva a cabo mejoras en los frontones de Donibane y Trintxerpe

E. V. PASAIA. Lunes, 20 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

Los departamentos de Deportes y Servicios del Ayuntamiento han llevado a cabo en colaboración diversas obras de mejora en los frontones de Donibane y Trintxerpe. Principalmente, se han realizado reparaciones, trabajos de pintado y limpieza en los últimos meses, aunque con anterioridad se habían realizado otros trabajos durante el curso. Así lo informa el Consistorio.

En Trintxerpe, por ejemplo, se han pintado los campos para jugar a fútbol sala, balonmano y voleibol. También se han adquirido porterías y postes para jugar a voleibol y ha instalado estructuras para anclarlos en el suelo.

En el acceso se ha dispuesto una puerta corredera para facilitar los montajes dentro del frontón y la evacuación. De esta forma, las furgonetas y los servicios de limpieza y mantenimiento podrán acceder al interior. Además, se han reparado goteras con la sustitución de las placas de policarbonato de la parte superior. Por último, este año se han reparado las paredes de todo el frontón y se han vuelto a pintar.

En lo que respecta al frontón de Donibane, se han reparado las goteras que había en el tejado y se han realizado trabajos de pintura. Asimismo, en las cubiertas de ambos frontones se han colocado líneas de vida para garantizar más la seguridad de los trabajadores en las futuras obras que deberán realizarse.

En total, se ha realizado una inversión de 71.717 euros (IVA incluido).