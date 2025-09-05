El Ayuntamiento crea un curso para formar monitores de tiempo libre en Pasaia

E.V. pasaia. Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ofrecerá a los jóvenes pasaitarras la posibilidad de realizar un curso de monitor de tiempo libre. El objetivo de esta iniciativa es dar respuesta a la necesidad del propio Consistorio y de los diferentes agentes locales de contar con educadores euskaldunes y cualificados para las actividades de ocio y tiempo libre destinadas a la infancia y la adolescencia que se organizan en la bahía.

El curso será impartido por la asociación Hezten y una vez finalizado, el alumnado obtendrá el título de 'Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil', homologado por el Gobierno Vasco.

El curso de monitor se llevará a cabo en euskera. Constará de un total de 150 horas teóricas y 160 horas prácticas. Las sesiones tendrán lugar en el Euskaltegi Municipal, situado en Trintxerpe, desde octubre hasta junio, siempre los sábados.

El curso será gratuito para los pasaitarras y también está dirigido a aquellos que, aunque no sean pasaitarras, formen parte de alguna asociación o servicio municipal que trabaja con niños y adolescentes en esta localidad.

Inscripción abierta

Las personas interesadas en apuntarse a este curso podrán hacerlo del día 10 al 30 de septiembre a través de la página web de Hezten (www.hezten.eus).

Además, en la página web del Ayuntamiento de Pasaia se pueden encontrar más detalles sobre esta oferta formativa.