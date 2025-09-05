El Ayuntamiento crea un curso para formar monitores de tiempo libre en Pasaia

PasaiaEl Ayuntamiento crea un curso para formar monitores de tiempo libre en Pasaia
E.V.
pasaia.
Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:28
El Ayuntamiento ofrecerá a los jóvenes pasaitarras la posibilidad de realizar un curso de monitor de tiempo libre. El objetivo de esta iniciativa es dar respuesta a la necesidad del propio Consistorio y de los diferentes agentes locales de contar con educadores euskaldunes y cualificados para las actividades de ocio y tiempo libre destinadas a la infancia y la adolescencia que se organizan en la bahía.
El curso será impartido por la asociación Hezten y una vez finalizado, el alumnado obtendrá el título de 'Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil', homologado por el Gobierno Vasco.
El curso de monitor se llevará a cabo en euskera. Constará de un total de 150 horas teóricas y 160 horas prácticas. Las sesiones tendrán lugar en el Euskaltegi Municipal, situado en Trintxerpe, desde octubre hasta junio, siempre los sábados.
El curso será gratuito para los pasaitarras y también está dirigido a aquellos que, aunque no sean pasaitarras, formen parte de alguna asociación o servicio municipal que trabaja con niños y adolescentes en esta localidad.
Inscripción abierta
Las personas interesadas en apuntarse a este curso podrán hacerlo del día 10 al 30 de septiembre a través de la página web de Hezten (www.hezten.eus).
Además, en la página web del Ayuntamiento de Pasaia se pueden encontrar más detalles sobre esta oferta formativa.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.