Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pasaia

El Ayuntamiento crea un curso para formar monitores de tiempo libre en Pasaia

E.V.

pasaia.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:28

El Ayuntamiento ofrecerá a los jóvenes pasaitarras la posibilidad de realizar un curso de monitor de tiempo libre. El objetivo de esta iniciativa es dar respuesta a la necesidad del propio Consistorio y de los diferentes agentes locales de contar con educadores euskaldunes y cualificados para las actividades de ocio y tiempo libre destinadas a la infancia y la adolescencia que se organizan en la bahía.

El curso será impartido por la asociación Hezten y una vez finalizado, el alumnado obtendrá el título de 'Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil', homologado por el Gobierno Vasco.

El curso de monitor se llevará a cabo en euskera. Constará de un total de 150 horas teóricas y 160 horas prácticas. Las sesiones tendrán lugar en el Euskaltegi Municipal, situado en Trintxerpe, desde octubre hasta junio, siempre los sábados.

El curso será gratuito para los pasaitarras y también está dirigido a aquellos que, aunque no sean pasaitarras, formen parte de alguna asociación o servicio municipal que trabaja con niños y adolescentes en esta localidad.

Inscripción abierta

Las personas interesadas en apuntarse a este curso podrán hacerlo del día 10 al 30 de septiembre a través de la página web de Hezten (www.hezten.eus).

Además, en la página web del Ayuntamiento de Pasaia se pueden encontrar más detalles sobre esta oferta formativa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  4. 4 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  8. 8 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento crea un curso para formar monitores de tiempo libre en Pasaia