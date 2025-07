El Ayuntamiento ha abierto el plazo para poner un puesto en San Pantaleón

Con motivo de la celebración el día 27 del día de San Pantaleón, las diferentes cuadrillas sanjuandarras que deseen solicitar poner un puesto de sardinas ... en las calles y plazas de Pasai Donibane, deberán presentar el impreso E051 en el registro del Ayuntamiento, a la entrada del Palacio de Arizabalo, o en el portal destinado a los trámites online de la página web del Consistorio. El plazo ya está abierto y se prolongará hasta el día 7, inclusive.

Según informan desde el Ayuntamiento a través de una nota de prensa, en la mencionada petición para colocar el puesto de sardinas de San Pantaleón deberá indicarse, además de quién es el solicitante, la ubicación concreta del mismo, el material que se precisa y el número de cajas de sardinas que se requiere. Cada solicitante recibirá un saco de carbón.

Una vez finalizado el plazo, y como se ha hecho en años anteriores, entre las cuadrillas inscritas se realizará el sorteo para designar a las dos cuadrillas responsables del reparto de las sardinas el mismo día de San Pantaleón. A su vez, las dos cuadrillas seleccionadas designarán, cada una de ellas, una persona responsable para llevar a cabo dicho reparto.

El Ayuntamiento advierte que aquellas cuadrillas que no estén debidamente inscritas en la fecha establecida para tal fin, no constarán en la lista del reparto y por tanto, no se les repartirán sardinas.