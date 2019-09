Una asesoría sexual para jóvenes Asesoría. Una de las integrantes de este servicio del Ayuntamiento durante un acto ofrecido en la UPV. El Ayuntamiento reanuda el servicio destinado a los adolescentes y jóvenes Personal cualificado se ocupa de resolver las consultas que se realizan de forma presencial o a través de Instagram ELENA VIÑAS PASAIA. Domingo, 15 septiembre 2019, 01:11

Goxatu, el servicio municipal destinado a los adolescentes sobre sexualidad y género se reanuda tras el paréntesis estival. Su nuevo curso acaba de arrancar dispuesto a atender las consultas de jóvenes de sexto curso de Educación Primaria en adelante. Se ofrece una tarde cada quince días en cada distrito a través de los gaztelekus municipales, para lo que se ha diseñado un calendario de bolsillo, que se puede llevar en la cartera, y que se refleja también en los carteles que se van a colocar en Pasaia. «En dicho calendario se distingue con colores diferentes qué día se ofrece el servicio en cada distrito», señalan sus responsables.

Según explica, «el nombre del servicio, Goxatu, define la filosofía del proyecto en el sentido de 'gozatu', gozar, disfrutar de, y 'goxatu', de suavizar, calmar... Se quiere ofrecer un sitio en el que hablar y comentar cálidamente y con intimidad estos temas».

El objetivo principal de este servicio, organizado conjuntamente por el Departamento de Promoción de la Infancia, Adolescencia y Juventud y el Área de Igualdad del Ayuntamiento, es «mejorar» la información sexual de los adolescentes y jóvenes pasaitarras. Esta iniciativa pretende también hacer hincapié en la prevención y atención de la violencia machista, «que se está reproduciendo de manera preocupante en algunos casos entre personas muy jóvenes».

Su objetivo es mejorar la información sexual que reciben los pasaitarras más jóvenes

A pesar de la información que reciben a través de las familias y los centros escolares, hay adolescentes que no tienen la formación adecuada a su edad y la buscan en internet o a través de sus amigos, «pero no siempre la encuentran o no de la manera más adecuada».

En ocasiones, los jóvenes tienen dudas, una necesidad de información y orientación o algún problema que quieren consultar y no saben adónde recurrir porque también quieren preservar su intimidad y privacidad. Esta necesidad es lo que pretende precisamente abordar este servicio.

Para ello, en Goxatu se garantiza una atención totalmente anónima, si se desea, o confidencial a través del mismo servicio, que está atendido por personal «muy cualificado» y especializado en sexualidad y jóvenes.

Online o presencial

La gestión del servicio se realiza de dos maneras. Por un lado, presencialmente, con total confidencialidad, los martes y miércoles, de 17.30 a 19.30 horas, una vez cada quince días en cada distrito. En Antxo, se ofrece en el gazteleku municipal, ubicado en la Plaza Axular, 7 - bajo; en Trintxerpe-San Pedro, en el gazteleku, situado en la calle Gran Sol, 11 - bajo; y en Donibane, asimismo, en el nuevo gazteleku municipal, abierto en la planta tercera del edificio J. J. Otaegi.

Si se desea, también se puede realizar cualquier consulta a través de la cuenta de Instagran abierta como 'Lahia-Nahia 3.0', o por email escribiendo a la dirección de correo electrónico sexuaholkularitza@pasaia.net.

Las consultas se podrán realizar a título individual, en pareja, con el grupo de amigos o como se prefiera, siendo un servicio que garantiza totalmente el anonimato, si se desea así, o la confidencialidad, la inmediatez, la accesibilidad y la gratuidad.

El servicio se oferta en euskera y, si se quiere, en castellano. Tiene distintos niveles de intervención: desde la información, el asesoramiento, la detección, derivación a otros servicios como pueden ser centros de salud, servicios sociales y el acompañamiento si fuera necesario. Para cualquier información, los interesados pueden dirigirse al Departamento de Promoción de la Infancia, Adolescencia y Juventud y al Área de Igualdad del Ayuntamiento.