El ascensor de Juan XXIII volverá a estar en funcionamiento a partir del día 24

E. V. Pasaia. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Pasaia recibió el pasado mes de octubre el aviso de la avería del ascensor público de Juan XXIII, en Pasai Donibane, y comenzó a trabajar en su reparación. En un principio, la empresa que se encarga de la reparación consideró que había problemas en los rodamientos, pero, tras cambiarlos, vieron que la avería era mayor.

Así lo informan desde el Consistorio a través de una nota de prensa en la que añaden que hay que cambiar el motor del ascensor y, al ser una máquina especial, el plazo de recepción de las piezas es largo, «aunque el Ayuntamiento haya intentado reducir esos plazos».

Las nuevas piezas llegarán para el día 24 y está previsto que comiencen las reparaciones del elevador y entre en funcionamiento ese mismo día. La ejecución de los trabajos supondrá una inversión de 16.075,27 euros.