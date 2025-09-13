Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Pasaia

Anuncian la presentación del diagnóstico de LGTBIQ+ Bizitzak en Pasaia

E. V.

Pasaia.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:35

El Ayuntamiento presentará el próximo viernes, día 19, un diagnóstico basado en el diseño de radiografía y medidas de las realidades LGTBIQ+ de Pasaia. La cita tendrá lugar, a las 18.30 horas, en el Auditorio Juanba Berasategi de Donibane.

Este diagnóstico se ha realizado durante el último año en colaboración con la Cooperativa Eihera. Con el objetivo de «obtener una radiografía real de la situación de las personas LGTBIQ+ en Pasaia», se inició un exhaustivo trabajo de investigación en el que se han realizado encuestas y entrevistas a personas del colectivo LGTBIQ+, tejido asociativo de Pasaia (asociaciones feministas, culturales, deportivas, etc.), personal del Ayuntamiento y otros agentes.

Ahora, ha llegado el momento de presentar el proceso y los resultados obtenidos al pueblo. El acto de presentación contará con la presencia del alcalde de Pasaia, Teo Alberro; la concejala de Igualdad, Laura Ré; representantes de la cooperativa Eihera y los vecinos que han participado en el desarrollo del diagnóstico.

Un bertso-poteo

La entrada al acto será gratuita y todas las personas de este municipio están invitadas a conocer de cerca los detalles del diagnóstico.

Una vez finalizada la presentación, se ha organizado un bertso-poteo por el mencionado distrito, en el que participarán las bertsolaris Maialen Lujanbio y Eli Pagola.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  2. 2 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  3. 3 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  4. 4

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  7. 7

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  8. 8 La Guardia Municipal identifica a 136 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  9. 9 La Real salda una deuda con Toshack
  10. 10

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Anuncian la presentación del diagnóstico de LGTBIQ+ Bizitzak en Pasaia