Anuncian la presentación del diagnóstico de LGTBIQ+ Bizitzak en Pasaia

El Ayuntamiento presentará el próximo viernes, día 19, un diagnóstico basado en el diseño de radiografía y medidas de las realidades LGTBIQ+ de Pasaia. La cita tendrá lugar, a las 18.30 horas, en el Auditorio Juanba Berasategi de Donibane.

Este diagnóstico se ha realizado durante el último año en colaboración con la Cooperativa Eihera. Con el objetivo de «obtener una radiografía real de la situación de las personas LGTBIQ+ en Pasaia», se inició un exhaustivo trabajo de investigación en el que se han realizado encuestas y entrevistas a personas del colectivo LGTBIQ+, tejido asociativo de Pasaia (asociaciones feministas, culturales, deportivas, etc.), personal del Ayuntamiento y otros agentes.

Ahora, ha llegado el momento de presentar el proceso y los resultados obtenidos al pueblo. El acto de presentación contará con la presencia del alcalde de Pasaia, Teo Alberro; la concejala de Igualdad, Laura Ré; representantes de la cooperativa Eihera y los vecinos que han participado en el desarrollo del diagnóstico.

Un bertso-poteo

La entrada al acto será gratuita y todas las personas de este municipio están invitadas a conocer de cerca los detalles del diagnóstico.

Una vez finalizada la presentación, se ha organizado un bertso-poteo por el mencionado distrito, en el que participarán las bertsolaris Maialen Lujanbio y Eli Pagola.