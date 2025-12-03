Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alumnos de Pasaia Lezo Lizeoa por el Día Internacional del Euskera

Los alumnos de Pasaia Lezo Lizeoa celebran el Euskararen Eguna con un 'euskaraoke'

Los responsables del centro valoran como «estupenda» la jornada que han vivido

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:57

Comenta

La celebración este miércoles del Día Internacional del Euskera se traduce en diferentes momentos para el recuerdo, como los protagonizados por los alumnos de Pasaia Lezo Lizeoa. El edificio principal de esta ikastola en Pasai Donibane es escenario de eventos con los que se mantiene la tradición.

«Los alumnos del primer ciclo de la ESO han preparado un 'euskaraoke' para los alumnos de Primaria y se ha creado un ambiente estupendo», manifiestan los responsables del centro, quienes añaden que los estudiantes del segundo ciclo de ESO «han trabajado muy bien para que todo fuera genial».

A su juicio, el de hoy está siendo «un precioso día para vivir y disfrutar en euskera».

