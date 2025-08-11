Alberro valora de forma «positiva» el proyecto de demolición del viaducto de Antxo

De acuerdo con ETS, se realizará un estudio de alternativas en el que se determinará si la demolición debe ser parcial o completa.

El alcalde de Pasaia, Teo Alberro, ha valorado positivamente la adjudicación por parte de Euskal Trenbide Sarea (ETS) de la redacción del proyecto de derribo del viaducto del topo de Pasai Antxo. «Es una noticia positiva para el distrito, ya que da pie a una petición popular con mucha fuerza», ha señalado Alberro. La adjudicación se ha anunciado en julio con un presupuesto de 118.992 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El objetivo del proyecto es realizar el «estudio de alternativas» que ofrece el viaducto, de unos 350 metros de longitud y «determinar cuál es la mejor solución». Asimismo, dicho informe propondrá «la regeneración del espacio actualmente ocupado por el viaducto y la estación alta del ferrocarril», es decir, la definición del tipo de urbanización más adecuado para este ámbito.

De acuerdo con ETS, se realizará un estudio de alternativas en el que se determinará si la demolición debe ser parcial o se ejecutará de forma completa. Ante ello, Alberro ha recordado que «el deseo de la ciudadanía antxotarra siempre ha sido la demolición de todo el viaducto. Esta barrera física no puede mantenerse para otros usos».

En esta línea, el alcalde ha subrayado que «a lo sumo, las alternativas podrían analizarse en relación con el tramo sobre el río, pero las estructuras construidas en el terreno que actualmente ocupan el espacio público no pueden mantenerse en ningún caso». En este aspecto, la demolición permitiría a la ciudadanía «recuperar estos espacios para la habitabilidad del pueblo», según afirma Alberro.

Un proyecto que se ha licitado gracias a «la voluntad y el trabajo de muchos antxotarras. Las movilizaciones, las interpelaciones institucionales y más de 1.400 firmas han sido la base de esta reivindicación. La ciudadanía ha dejado claro lo que quiere y ahora es responsabilidad de las instituciones darle una respuesta digna».

«Solicitamos una reunión»

A pesar de la valoración positiva, el alcalde insiste en que el Gobierno Vasco no ha previsto la participación ciudadana o la implicación del Ayuntamiento, lo que «genera preocupación».

Como destaca Alberro, «solicitamos con urgencia una reunión a la consejera Susana Garcia Chueca que fue desestimada. No podemos aceptar que la regeneración de espacios alternativos al viaducto se planifique sin contar con la opinión de la población ni del Ayuntamiento».

Y es que como recuerda, «creemos que es necesario mantener una reunión inmediata con el Gobierno Vasco para compartir los criterios mínimos antes de iniciar cualquier trabajo técnico. Al ser la institución más cercana a la ciudadanía, el Ayuntamiento no puede quedar al margen de decisiones que condicionen el futuro de Pasaia».

Por su parte, el alcalde confirma el compromiso con Antxo. «El derribo del viaducto nos permitirá recuperar el centro de Antxo, mejorar la accesibilidad y cohesión, y eliminar muchos puntos oscuros. Es el momento de crear nuevos espacios públicos, dando cabida a las necesidades y sueños de la ciudadanía antxotarra».