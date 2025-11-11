El XII Memorial Azkue volverá a hacer este jueves escala en Oiartzun

OiartzunEl XII Memorial Azkue volverá a hacer este jueves escala en Oiartzun
Landetxe kultur aretoa será escenario de una proyección de cine mudo que incluye música interpretada en directo
Oiartzun
Martes, 11 de noviembre 2025, 20:28
El XII ciclo de conciertos del Memorial José Manuel Azkue, organizado por la asociación Oiartzungo Organozaleak en colaboración con el Ayuntamiento de Irun, regresará mañana a Oiartzun. Tras el concierto celebrado este pasado domingo en la Parroquia de San Esteban, de la mano de Garazi Navas (acordeón), Ignacio Arakistain (piano) y Oskar Rodríguez (harmonium), el público podrá disfrutar de la proyección de la película 'Hot water', un clásico del cine mudo dirigido por Harold Lloyd. La sesión incluye música en directo interpretada nuevamente por Oskar Rodríguez. El acto tendrá lugar, a partir de las 19.00 horas, en Landetxe kultur aretoa.
El Memorial Azkue se ha convertido en el ciclo de órgano de otoño de Oarso-Bidasoa, poniendo de manifiesto el valor artístico e histórico de los órganos de esta comarca guipuzcoana.