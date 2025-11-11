Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Organizadores y autoridades en la presentación del Memorial Azkue.

Oiartzun

El XII Memorial Azkue volverá a hacer este jueves escala en Oiartzun

Landetxe kultur aretoa será escenario de una proyección de cine mudo que incluye música interpretada en directo

Elena Viñas

Elena Viñas

Oiartzun

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

El XII ciclo de conciertos del Memorial José Manuel Azkue, organizado por la asociación Oiartzungo Organozaleak en colaboración con el Ayuntamiento de Irun, regresará mañana a Oiartzun. Tras el concierto celebrado este pasado domingo en la Parroquia de San Esteban, de la mano de Garazi Navas (acordeón), Ignacio Arakistain (piano) y Oskar Rodríguez (harmonium), el público podrá disfrutar de la proyección de la película 'Hot water', un clásico del cine mudo dirigido por Harold Lloyd. La sesión incluye música en directo interpretada nuevamente por Oskar Rodríguez. El acto tendrá lugar, a partir de las 19.00 horas, en Landetxe kultur aretoa.

El Memorial Azkue se ha convertido en el ciclo de órgano de otoño de Oarso-Bidasoa, poniendo de manifiesto el valor artístico e histórico de los órganos de esta comarca guipuzcoana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  8. 8 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  9. 9 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  10. 10 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El XII Memorial Azkue volverá a hacer este jueves escala en Oiartzun

El XII Memorial Azkue volverá a hacer este jueves escala en Oiartzun