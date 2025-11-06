Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabier Susperregi con su libro en las manos este jueves, en Oiartzun.

Oiartzun

Xabier Susperregi rescata del olvido la historia de María de Illarra en un libro

El relato sobre la oiartzuarra juzgada en 1611 por bruja se presenta esta tarde en un acto organizado en el salón de plenos del Ayuntamiento

Elena Viñas

Elena Viñas

Oiartzun

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

Se llamaba María de Illarra y era originaria del caserío oiartzuarra al que debía su apellido. No tenía oficio conocido. Solo poseía unos cuantos ... reales, dos cajas vacías y un viejo abrigo negro, además de una vivienda dentro de las murallas. En 1611 fue acusada de brujería, junto con otras mujeres de Hondarribia, donde llegó a residir. De ella se decía que embrujaba a los niños, que embadurnaba con ungüentos a sus víctimas y las llevaba volando por encima de los tejados hasta Jaizkibel, donde hablaba en euskera con el diablo y celebraba misas negras. Como consecuencia del proceso judicial que se celebró, fue desterrada a Hendaia. Su rastro se pierde para siempre en la localidad fronteriza.

