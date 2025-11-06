Xabier Susperregi rescata del olvido la historia de María de Illarra en un libro

Se llamaba María de Illarra y era originaria del caserío oiartzuarra al que debía su apellido. No tenía oficio conocido. Solo poseía unos cuantos ... reales, dos cajas vacías y un viejo abrigo negro, además de una vivienda dentro de las murallas. En 1611 fue acusada de brujería, junto con otras mujeres de Hondarribia, donde llegó a residir. De ella se decía que embrujaba a los niños, que embadurnaba con ungüentos a sus víctimas y las llevaba volando por encima de los tejados hasta Jaizkibel, donde hablaba en euskera con el diablo y celebraba misas negras. Como consecuencia del proceso judicial que se celebró, fue desterrada a Hendaia. Su rastro se pierde para siempre en la localidad fronteriza.

Fue hace unos años cuando el escritor, poeta e investigador Xabier Susperregi (Errenteria, 1971) supo de su historia. «Entonces, estaba llevando a cabo un trabajo conjuntamente con el Ayuntamiento de Oiartzun que dio como resultado una colección de libros sobre folklore vasco. Uno de los temas que surgió fue el de leyendas y comencé a informarme sobre las centradas en brujas. Fue así cómo salieron los nombres de María de Zozaya, de Errenteria, y María de Illara, de Oiartzun.

Las dos habían sido acusadas de brujería y juzgadas. La primera fue torturada y quemada en efigie. La otra se salvó porque las pruebas no eran suficientes, según dictó la inquisición. Sus historias me llamaron mucho la atención», explica Susperregi, que ha dedicado sendos libros a estas mujeres.

«¿Cuántas mujeres en Oiartzun habrán sido tratadas como brujas? María de Illarra es la cabeza visible»

El autor asegura que la vida de ambas vecinas de Oarsoaldea está plagada de similitudes. La errenteriarra fue juzgada en 1610 en Logroño, mientras que la nacida en Oiartzun pasó por el tribunal solo un año más tarde en Hondarribia. Se les atribuía el mismo tipo de delitos, quién sabe si fruto de la superchería o de la envidia. Susperregi señala que «en Hondarribia, se va a hacer un reconocimiento a aquellas mujeres acusadas de brujería, como ha ocurrido también en Errenteria, donde se le va a dedicar un paseo a Zozaya».

La investigación realizada por Xabier Susperregi le llevó a conocer otras historias similares, aunque más actuales, de personas que también han sido consideradas brujas. «El pico que se alcanzó en 1600 ha ido descendiendo hasta nuestros días. ¿Cuántas mujeres en Oiartzun habrán sido perseguidas, insultadas o tratadas como si fueran brujas? Debe ser un número altísimo. María de Illarra es la cabeza visible de esa persecución en el pueblo», manifiesta.

Desde hace algo más de una década, el escritor trata de que este municipio reconozca de alguna manera a la protagonista de su obra más reciente. «Ahora he vuelto a la carga con mi libro. Puede servir de impulso para que el Ayuntamiento la recuerde», señala.

Acto abierto al público

Xabier Susperregi presenta este viernes, el libro que titula con el nombre de su protagonista, 'María de Illarra'. La obra, que suma un total de 183 páginas, incluye poemas escritos por el propio Susperregi e ilustraciones en color de Tere Villalobos, una artista mexicana que ha participado en este proyecto de manera altruista.

El acto de presentación se celebra, a partir de las 18.30 horas, en el salón de plenos de la Casa Consistorial, donde el escritor estará acompañado de Leire San Martín Marcos, miembro del colectivo Memoria de las Brujas, de Pamplona. Podrán acudir todas las personas que deseen conocer más sobre esta historia rescatada del olvido, que se pondrá a la venta al precio de 12 euros. También podrá adquirirse en la librería Urrats.

Las fuentes de información a las que el investigador ha recurrido son, fundamentalmente, el archivo municipal de Hondarribia, en el que se conserva documentación completa sobre todo el proceso, y un artículo de 1609 «que resulta mucho más manejable a la hora de leerlo».

Susperregi ya trabaja en su próximo libro que desvelará la historia real de los intxixus.