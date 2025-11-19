Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Oiartzun

Txuri Fernández compartirá su experiencia por el mundo de la mano de Killirikupe

E. V.

oiartzun.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

Blanca Fernández, conocida popularmente como Txuri, visitará mañana, viernes, Oiartzun dispuesta a protagonizar un acto organizado por la Escuela de Empoderamiento de Mujeres de esta localidad de Oarsoaldea, Killirikupe. Se trata de una conferencia que se llevará a cabo, a partir de las 19.00 horas, en el salón de plenos de la Casa Consistorial.

Bajo el título 'Conociendo el mundo a pedales', la charla permitirá a la invitada compartir su experiencia personal sobre dos ruedas por varias decenas de países diferentes que ha conocido. Entre ellos, se incluyen Chile, Turquía, Rumanía, China, Mongolia, Marruecos y Madagascar.

Historias de una aventurera

Nacida en Irun en 1958, Txuri comenzó a viajar en bicicleta con 58 años de edad, una vez que se prejubiló. Su primer destino fue Camboya y desde entonces, ha recorrido decenas de miles de kilómetros por los diferentes continentes, atesorando infinidad de vivencias.

Muchas de ellas las dará a conocer a las personas que asistan como público al acto previsto para mañana y cuya entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala. Los espectadores tendrán, además, la oportunidad de formularle preguntas sobre sus viajes.

La conferencia, que se desarrollará en castellano, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Oiartzun, el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  6. 6 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  7. 7 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  8. 8

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  9. 9 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  10. 10

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Txuri Fernández compartirá su experiencia por el mundo de la mano de Killirikupe