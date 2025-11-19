Txuri Fernández compartirá su experiencia por el mundo de la mano de Killirikupe

Blanca Fernández, conocida popularmente como Txuri, visitará mañana, viernes, Oiartzun dispuesta a protagonizar un acto organizado por la Escuela de Empoderamiento de Mujeres de esta localidad de Oarsoaldea, Killirikupe. Se trata de una conferencia que se llevará a cabo, a partir de las 19.00 horas, en el salón de plenos de la Casa Consistorial.

Bajo el título 'Conociendo el mundo a pedales', la charla permitirá a la invitada compartir su experiencia personal sobre dos ruedas por varias decenas de países diferentes que ha conocido. Entre ellos, se incluyen Chile, Turquía, Rumanía, China, Mongolia, Marruecos y Madagascar.

Historias de una aventurera

Nacida en Irun en 1958, Txuri comenzó a viajar en bicicleta con 58 años de edad, una vez que se prejubiló. Su primer destino fue Camboya y desde entonces, ha recorrido decenas de miles de kilómetros por los diferentes continentes, atesorando infinidad de vivencias.

Muchas de ellas las dará a conocer a las personas que asistan como público al acto previsto para mañana y cuya entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala. Los espectadores tendrán, además, la oportunidad de formularle preguntas sobre sus viajes.

La conferencia, que se desarrollará en castellano, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Oiartzun, el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde y la Diputación Foral de Gipuzkoa.