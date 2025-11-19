El sistema 'Cicerone' se renueva para ofrecer una experiencia «más cómoda»

La Agencia de Desarrollo comarcal Oarsoaldea ha presentado el nuevo sistema de información turística 'Cicerone', que permite que la historia y los principales datos de ... muchos rincones de Oiartzun, Errenteria, Lezo y Pasaia vayan a estar a partir de ahora al alcance de nuestra mano, directamente en el teléfono móvil y de forma totalmente gratuita. «Esta nueva herramienta tecnológica nos acerca al patrimonio de la comarca de manera sencilla, permitiéndonos explorar sus espacios a nuestro ritmo y con total autonomía», manifiestan desde Oarsoaldea.

Para su puesta en marcha, se han instalado placas en diversos puntos de interés del territorio. Cada placa incluye un código QR que, al escanearlo, abre una página web adaptada al móvil, sin necesidad de descargar ninguna aplicación.

«En ella encontraremos textos explicativos, audios e imágenes sobre cada lugar, disponibles en cuatro idiomas: euskera, castellano, francés e inglés», señalan sus responsables.

Este nuevo sistema sustituye a la antigua audioguía telefónica, aprovechando las posibilidades que ofrece la tecnología actual. De esta manera, ahora proporciona una experiencia «mucho más cómoda y enriquecedora».

Los principales puntos

En total, se han colocado 38 placas en puntos diversos de los cuatro municipios de la comarca. Se han señalizado edificios de interés patrimonial histórico-artístico y espacios naturales, como el casco histórico de Errenteria, el Fuerte de San Marcos y las cuevas de Aizpitarte; el casco antiguo de Lezo, su calle mayor y las torres de Jaizkibel; la iglesia de Doneztebe, las minas de Arditurri y la ermita de Ozentzio en Oiartzun; y en Pasaia, la ermita de Santa Ana, la Casa de Victor Hugo y el cementerio de San Pedro, entre otros.

Además, se han incorporado algunas novedades, como puntos que no estaban incluidos en el sistema anterior y que ahora se han señalizado. Entre ellos, los espacios vinculados a la memoria histórica. Es el caso de la réplica de los barracones de trabajadores en Arkale, situados en Oiartzun. También los restos de los barracones de Iparragirre y los hoyos-dormitorio de Sorotxo en la zona de Jaizkibel perteneciente al término municipal de Lezo.

Desde la Agencia de Desarrollo subrayan que 'Cicerone' se convierte, con estas modificaciones, en una nueva forma de conocer los «tesoros» de Oarsoaldea. El sistema ya está disponible. Solo hay que escanear los códigos QR, escuchar y aprender.