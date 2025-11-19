Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer escanea con su teléfono móvil el código QR habilitado a las puertas de un edificio. Oarsoaldea
Oiartzun

El sistema 'Cicerone' se renueva para ofrecer una experiencia «más cómoda»

En la actualidad, incluye cerca de 40 puntos dotados de un código QR que se reparten por Oiartzun y el resto de la comarca de Oarsoaldea

Elena Viñas

Elena Viñas

Oiartzun

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:44

Comenta

La Agencia de Desarrollo comarcal Oarsoaldea ha presentado el nuevo sistema de información turística 'Cicerone', que permite que la historia y los principales datos de ... muchos rincones de Oiartzun, Errenteria, Lezo y Pasaia vayan a estar a partir de ahora al alcance de nuestra mano, directamente en el teléfono móvil y de forma totalmente gratuita. «Esta nueva herramienta tecnológica nos acerca al patrimonio de la comarca de manera sencilla, permitiéndonos explorar sus espacios a nuestro ritmo y con total autonomía», manifiestan desde Oarsoaldea.

