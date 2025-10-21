Los principales equipos del Oiartzun empataron en Elorrio y Mondragon

El equipo que juega en la categoría de Regional de Honor del Oiartzun.

Elena Viñas Oiartzun Martes, 21 de octubre 2025, 20:33 | Actualizado 20:53h. Comenta Compartir

Los desplazamientos llevados a cabo este pasado fin de semana por los dos principales equipos del Oiartzun se han saldado con sendos empates.

Eso ... es lo que sucedió con las chicas, que visitaron al Elorrio la tarde del sábado. Pese a no estar en posesión del balón, consiguieron llevar la iniciativa mediante la presión y gracias a ello pudieron ponerse por delante (0-2) en el marcador. Lograron jugar bien con los balones robados hasta que sus rivales marcaron su primer gol.

A partir de ahí, las oiartzuarras no lograron contraatacar ni jugar con serenidad. Las de Elorrio igualaron el marcador (2-2) sin que las oiartzuarras pudieran revertir la situación. Al final, regresaron a casa trayéndose un punto Por su parte, el equipo masculino de Regional de Honor empezó la primera parte con fuerza y con el paso del tiempo, fue mejorando y teniendo muchas ocasiones para adelantarse. La segunda parte continuó con la misma tónica, con ocasiones para ambos equipos, pero el marcador terminó en empate (0-0).

