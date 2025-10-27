Presentan la peña del Athletic Antton Ezponda de Oiartzun

Comenzó a gestarse en el año 1997, pero no fue hasta el inicio de la pandemia cuando la peña del Athletic Antton Ezponda de Oiartzun ... se oficializó. Sus responsables han convocado para mañana, miércoles, un acto de presentación que comenzará, a las 18.15 horas, en la plaza de San Esteban, delante del Ayuntamiento.

Tras el recibimiento a la comitiva del Athletic y de otras peñas, los asistentes se desplazarán a los jardines de Arizmendienea con una banda sonora hecha a base de bertsos. A continuación, se celebrará la presentación oficial de la peña oiartzuarra y se homenajeará a varias personas, haciendo entrega de premios.

Responsables del club de fútbol y de la peña que preside Manolo Etxabe tomarán la palabra. Además, el público tendrá la oportunidad de hacer preguntas a los jugadores y hacerse fotos con ellos.

La peña Antton Ezponda suma un total de 65 socios, en su gran mayoría vecinos de Oiartzun y del resto de la comarca de Oarsoaldea. «Aunque en nuestro grupo de WhatsApp tenemos 125 personas», apunta Ángel Garrido, uno de los miembros de la agrupación que abona una cuota de 20 euros al año.

Los socios organizan salidas y se desplazan a muchos de los partidos que disputa el Athletic.