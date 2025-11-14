Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Visitantes recorren Arditurri en una salida anterior. Arizmendi
Oiartzun

Organizan una salida para buscar minerales por Arditurri

La actividad permitirá a familias al completo contemplar vestigios de otra época mediante un recorrido guiado

Elena Viñas

Elena Viñas

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

El Parketxe de Arditurri ha organizado para mañana, domingo, una nueva actividad de la que podrá disfrutarse en familia. Se trata de una búsqueda de diferentes minerales por la zona del parque natural de Aiako Harria.

Bajo el título 'En busca de minerales', la actividad se traducirá en un recorrido guiado que permitirá a todos los participantes contemplar «vestigios de minerales y minas». Así lo manifiestan sus organizadores.

Según explican, «Arditurri ha sido una zona minera durante dos mil años, pero todavía pueden encontrarse los minerales que tan apreciados eran para los mineros. El objetivo será ver los restos abandonados por la minería, así como localizar los minerales explotados, eso sí, se deberán depositar allí dado que ahora el entorno se encuentra en un parque natural».

La salida se llevará a cabo, a las 10.00 horas, desde el mencionado parque natural y concluirá hacia las 12.00. Su desarrollo será tanto en castellano como en euskera. Los organizadores señalan que el recorrido es de nivel «fácil».

Los interesados pueden inscribirse llamando al número de teléfono 943 49 42 48 y al 688 89 50 68. También se puede enviar un email a la dirección de correo electrónico arditurri@gipuzkoanatura.eus. Su precio es de seis euros por persona. Los menores de doce años de edad abonarán cuatro euros.

