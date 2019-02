Martxoaren 8rako greba feminista aurkeztu dute Martxoaren 8rako egitaraua aurkeztu zen ostiralean. / GOIZARIN Oiartzungo asanblada feministak bi batzar burutuko ditu, otsailaren 15ean eta martxoaren 2an, greba eguna prestatzen jarraitzeko GOIZARIN Domingo, 10 febrero 2019, 00:20

Oiartzungo feministen asanbladak deituta, pasa den ostiralean Kastro iturriaren parean herriko feminista ugari bildu zen Martxoaren 8ko greba feminista aurkeztera. Lehendabizi, Fermiñene etxean egongo den panela erakutsi zuten, indarkeria matxistaren kontrako saretzearen emaitza hain zuzen.

Martxoaren 8an «emakumeok, transok eta bollerok lan guztiak utzi eta kaleak hartuko ditugu», adierazi zuten. «Greba feministak bizitzako esparru guztiei aurre egiten die: indarkeriari, parekidetasun ezari, prekarietateari, sexualitate eredu hegemonikoei, lanen sexuaren araberako banaketari, kontsumo ereduari, familia patriarkalari, jakin-tzen hierarkizazioari, arrazakeriari, edertasun kanonari eta zapalkun-tza guztiei», gaineratu zuten.

Agerraldian, feministek argi eta garbi azaldu zuten zein modutan har daitekeen parte martxoaren 8ko greba egunean: «lantoki eta ikasgeletan greba eginez; herri eta hirietako mobilizazioetara joanez; zaintzeari utzi eta, hori irudikatzeko amantala balkoian eskegiz; bakoitzaren eskualde edo arloan greba antolatuz eta zabalduz; besoko morea eta txapa jantziz, grebarekin bat egiten dela adierazteko; eta merkatuan kontsumitzeari utziz».

Martxoaren 8ko egitaraua

Martxoaren 8ko egitaraua oraindik erabat itxita ez badago ere, hauxe da orain arte prestatu dutena. Goizeko 08:00etan, Auto karabana feminista, Alcampotik abiatuta. 10:00etan, Photocall feminista, eta erabiliko den materiala sortzea, Done Eztebe plazan; 12:00etan, Manifestazioa,'Kapitalismo heteropatriarkalari planto! Bizitzak erdigunera' lelopean, Done Eztebe plazatik abiatuta; 14:00etan, bazkari autogestionatua, Done Eztebe plazan.

Martxoaren 8an emakumeak deitu dituzte grebara, baina «kapitalaren erreprodukziorako jarduerarik» nahi ez dutela argi utzi dute. Horregatik, gizonei eskatu diete zaintza lanez arduratzea. «Mobilizazioetan parte hartzen baduzu, gogoratu emakumeon protagonismo eta bisibilizazioa ezinbestekoak direla. Gizon moduan, hori ahalbidetzea dagokizu, jar zaitez atzeko aldean, agindu edo azalpenik eman gabe».

Martxoaren 8ko greba eguna behar bezala prestatzen jarraitzeko Oiartzungo Asanblada Feministak lanean jarraituko du. Hortaz, hurrengo bi batzar egunak zehaztu zituzten: lehendabizikoa hilaren 15ean izango da udal areto nagusian, 18:00etatik 20:00etara; bigarrena, martxoaren 2an toki berean, goizeko 09:00etan. «Greba egunari buruzko azalpen, berrikuntza eta zalantzei buruz arituko gara», zehaztu du herriko asanblada feministak.