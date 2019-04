LARTAUN ETA HAURTZARO-KONTARIREN EMANALDIA Martes, 9 abril 2019, 00:31

Pasa den igande goizean Oiar-tzungo udal areto nagusia lepo bete zen Lartaun Abesbatza eta Haurtzaro-Kontarik taldeen emanaldia ikusteko. Maialen Dorronsoro abesbatzen zuzendariak gogotik eskertu zituen aretoan bildu ziren entzuleak. Ekitaldiari Haurtzaro eta Kontari abesba-tzek eman zioten hasiera. Gaztetxoak txalo zaparradarekin agurtu zituzten eta sei bat abesti eskaini zituzten koreografia txikiak barne. Pianoaren eta flauten doinuak lagun, hiru gaztetxok, gainera, bakarkako saiotxoak ere egin zituzten. Gero, Lartaun abesbatzaren txanda izan zen. Besteak beste, 'Hear my prayer', 'Kwangenatina bo', 'Imbakwa', 'I´m gonna sing' eta 'This little lightof mine' abestu zituen. Amaieran, 'Ipharadisi' interpretatu zuen eta entzuleek lagundurik errepikatu egin zuen.