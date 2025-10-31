«Eskerrik asko por lucir con orgullo el sentimiento athleticzale por Oarsoaldea»

La peña Antton Ezponda de Oiartzun celebró a últimas horas del pasado miércoles, a las puertas de la casa consistorial, su inauguración oficial. Con ... ella, son ya 18 las agrupaciones de aficionados del Athletic de Bilbao que existen actualmente en Gipuzkoa.

«Eskerrik asko por lucir con orgullo el sentimiento athleticzale por toda Oarsoaldea», señalaban tras el acto los responsables del club rojiblanco, que estuvo representado por el exjugador Andoni Goikoetxea y los jugadores Urko Izeta y Alex Padilla. El Athletic entregó a los responsables de la peña oiartzuarra una placa como recuerdo de una jornada a la que se sumaron integrantes de otras peñas del territorio. También hubo varios invitados. Entre ellos, el entrenador del club de remo Arraun Lagunak de Donostia, el oiartzuarra, aunque sanjuandarra de adopción, Juan Mari Etxabe, y su hija Lorea.

La nueva peña suma 65 socios, pero confía en ampliar esta cifra con nuevas incorporaciones en la comarca.