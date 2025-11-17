Los equipos de fútbol sala del Oiartzun se adjudicaron sendas victorias en Elorsoro

El derbi comarcal de Tercera División estatal protagonizado este pasado fin de semana por el Oiartzun y el Donipari de Pasaia en Elorsoro se tradujo ... en un emocionante partido. Este no comenzó bien para los locales, ya que los rosas se adelantaron 0-2 en el minuto ocho.

El primer gol oiartzuarra llegó en el minuto diez, obra de Xabier Oiarbide. Dos minutos después, el equipo visitante marcó su tercer gol, pero antes del descanso los de casa lograron empatar a gracias a los goles de Unai Persona y Niko Kazabon.

En los cinco minutos posteriores al inicio del segundo tiempo, el Donipari anotó tres goles consecutivos, poniéndose por delante en el marcador 3-6. La situación se complicó mucho para el Oiartzun, pero entonces el equipo reaccionó: Luken Vicente anotó dos goles, Iker Arevalillo dos más y Jon Sistiga uno, sumando de esta forma cinco tantos y dándole la vuelta al marcador. Los locales cerraron un derbi repleto de goles con un resultado final de 8-6.

Por otra parte, en la Primera División guipuzcoana, el Miren Taberna OKE derrotó al Altza la Terraza en el partido disputado en Elorsoro. Aunque los donostiarras dominaron la posesión en la primera mitad, no generaron ocasiones claras de gol. Las mejores oportunidades las tuvo el OKE. Así, en el minuto 20, gracias al gol de Iker Salvador, el equipo local logró ponerse por delante.

En la segunda parte, el equipo local tuvo mayor control del balón y creó numerosas oportunidades de gol. Fue mediada la segunda parte, cuando Antxon Urrosolo marcó el segundo gol del Miren Taberna OKE. El gol del Altza la Terraza llegó a solo dos minutos para el final de la contienda, que terminó con un resultado de 2-1.