Elizalde Herri Eskola es el centro de la comarca que más energía ha ahorrado

Oarsoaldea ha vuelto a demostrar que la sostenibilidad es una lección que se aprende mejor con la practica. Cinco centros educativos públicos –Karmengo Ama ... ikastetxea, Elizalde Herri Eskola, Lezo Herri Eskola, Cristobal Gamon ikastetxea y Bizarain Ikastola– han sido distinguidos con los premios del proyecto 50/50 por sus «excelentes» resultados en eficiencia energética.

Impulsado por el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa desde 2019, el proyecto 50/50 tiene un objetivo claro: transformar los colegios en aulas vivas de sostenibilidad. La iniciativa no solo monitoriza el consumo de energía y agua en tiempo real, sino que convierte el ahorro en una «recompensa tangible y educativa». La mecánica es un ejemplo de eficacia: el 50% del dinero ahorrado revierte directamente en la comunidad educativa para financiar sus proyectos, mientras que el otro 50% se reinvierte en mejoras de eficiencia en las instalaciones municipales, «creando un círculo virtuoso de ahorro».

El éxito del programa en esta edición se traduce en un ahorro significativo para las arcas municipales, que en el caso de Oiartzun es de un total de 3.962,28 euros. La suma de ahorro para los cuatro ayuntamientos de la comarca asciende a más de 9.000 euros. «Esta cifra demuestra el poder de la acción colectiva y se materializa en premios para cada centro participante», señalan sus organizadores.

«La iniciativa consolida su verdadero impacto: la creación de una auténtica cultura energética entre los más jóvenes»

El acto de entrega de los cheques sirvió para poner el foco en los auténticos protagonistas: los equipos energéticos de cada centro, formados por el alumnado. Fue este quien explicó, con ilusión y conocimiento, las medidas implementadas para lograr estos ahorros, demostrando que el cambio hacia un futuro más verde empieza en las manos de las generaciones más jóvenes.

El evento contó con la presencia de representantes institucionales que apoyan esta iniciativa: Gloria Vázquez, directora de Administración Ambiental de la Diputación Foral de Gipuzkoa; Aizpea Otaegi, alcaldesa de Errenteria y presidenta de la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea; y Teo Alberro, alcalde de Pasaia y miembro del consejo de Oarsoaldea. A ello se unieron concejales de toda la comarca, así como representantes del departamento de energía de Oarsoaldea y técnicos municipales de sostenibilidad y energía de los ayuntamientos participantes.

El legado del proyecto

Si en ediciones anteriores se destacó el aprendizaje, este año el proyecto 50/50 consolida su verdadero impacto: «la creación de una auténtica cultura energética entre los más jóvenes».

Los estudiantes no solo han aprendido a apagar luces o regular la calefacción; han interiorizado un nuevo rol como «vigilantes y gestores» de los recursos en sus propias comunidades. Este cambio de mentalidad, que trasciende las aulas para llegar a sus hogares, es el legado «más valioso» del programa.

«Demuestra, además, que estamos ante una generación que no solo es consciente del problema, sino que está entrenada y motivada para ser parte de la solución», señalan los organizadores, quienes añaden que el proyecto «sienta así las bases para una ciudadanía futura más responsable e innovadora en el uso de la energía».