Alumnos de Elizalde Herri Eskola y sus familias en un acto celebrado recientemente en las instalaciones escolares.

Oiartzun

Elizalde Herri Eskola es el centro de la comarca que más energía ha ahorrado

Su experiencia dentro del proyecto 50/50 ha permitido a las arcas municipales ahorrarse cerca de 4.000 euros

Elena Viñas

Elena Viñas

Oiartzun

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

Oarsoaldea ha vuelto a demostrar que la sostenibilidad es una lección que se aprende mejor con la practica. Cinco centros educativos públicos –Karmengo Ama ... ikastetxea, Elizalde Herri Eskola, Lezo Herri Eskola, Cristobal Gamon ikastetxea y Bizarain Ikastola– han sido distinguidos con los premios del proyecto 50/50 por sus «excelentes» resultados en eficiencia energética.

