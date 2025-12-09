Dos detenidos en Oiartzun en el interior de un caserío deshabitado al que habían entrado a robar Los dos arrestados, de 20 y 29 años, serán puestos a disposición judicial al finalizar las diligencias en la comisaría de Errenteria

A. M. Martes, 9 de diciembre 2025, 12:33

La Ertzaintza ha detenido esta pasada noche en Oiartzun a dos hombres, de 29 y 20 años, por un presunto delito de robo con fuerza en una vivienda deshabitada, a la que han entrado supuestamente escalando por un balcón.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, minutos antes de las 23.00 horas de ayer, lunes, la Ertzaintza recibió un aviso alertando de que se estaba cometiendo un robo en el interior de un caserío de Oiartzun.

Cuando llegaron los agentes, explican desde Seguridad, los ertzainas desplazados al lugar escucharon ruidos procedentes del interior del inmueble y observaron la luz encendida en la planta superior. En una primera inspección, la cerradura principal no presentaba signos de forzamiento por lo que, supuestamente, el autor o autores habían accedido escalando a través de un balcón.

Los recursos policiales requirieron verbalmente a las personas que se encontraban en el interior para que salieran. En ese momento, dos varones salieron por la puerta principal, los cuales fueron identificados y detenidos por un presunto delito de robo con fuerza en casa deshabitada.

Los dos detenidos, de 20 y 29 años, ambos de procedencia magrebí y con antecedentes policiales, señalan desde la Ertzaintza, serán puestos a disposición judicial al finalizar las diligencias en la comisaría de Errenteria.