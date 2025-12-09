Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo, ajena a esta información, de dos agentes durante la detención de un varón en Oiartzun.

Dos detenidos en Oiartzun en el interior de un caserío deshabitado al que habían entrado a robar

Los dos arrestados, de 20 y 29 años, serán puestos a disposición judicial al finalizar las diligencias en la comisaría de Errenteria

A. M.

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:33

Comenta

La Ertzaintza ha detenido esta pasada noche en Oiartzun a dos hombres, de 29 y 20 años, por un presunto delito de robo con fuerza en una vivienda deshabitada, a la que han entrado supuestamente escalando por un balcón.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, minutos antes de las 23.00 horas de ayer, lunes, la Ertzaintza recibió un aviso alertando de que se estaba cometiendo un robo en el interior de un caserío de Oiartzun.

Cuando llegaron los agentes, explican desde Seguridad, los ertzainas desplazados al lugar escucharon ruidos procedentes del interior del inmueble y observaron la luz encendida en la planta superior. En una primera inspección, la cerradura principal no presentaba signos de forzamiento por lo que, supuestamente, el autor o autores habían accedido escalando a través de un balcón.

Los recursos policiales requirieron verbalmente a las personas que se encontraban en el interior para que salieran. En ese momento, dos varones salieron por la puerta principal, los cuales fueron identificados y detenidos por un presunto delito de robo con fuerza en casa deshabitada.

Los dos detenidos, de 20 y 29 años, ambos de procedencia magrebí y con antecedentes policiales, señalan desde la Ertzaintza, serán puestos a disposición judicial al finalizar las diligencias en la comisaría de Errenteria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  2. 2 Álava resiste al mayor terremoto de Euskadi, que se registra en cinco municipios de Gipuzkoa
  3. 3

    «Hoy es un día fundamental, empieza nuestra huelga más larga»
  4. 4

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  5. 5 Borja Sémper evoluciona favorablemente de su tratamiento contra el cáncer: «Llevo ya cuatro semanas sin quimioterapia»
  6. 6

    El mapa de las 300 instalaciones en riesgo grave por inundación en Gipuzkoa
  7. 7 Muere un vecino de Bizkaia en un choque múltiple en Biescas
  8. 8

    Educación permite quitar las cámaras de los colegios que han costado 66 millones
  9. 9

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  10. 10

    «Queremos entender de dónde venimos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dos detenidos en Oiartzun en el interior de un caserío deshabitado al que habían entrado a robar

Dos detenidos en Oiartzun en el interior de un caserío deshabitado al que habían entrado a robar