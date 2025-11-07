Corte nocturno este domingo y el lunes del ramal de Oiartzun de la AP-8

Las noches de los próximos días 9 y 10 de noviembre, en horario de 22.00 a 06.00 horas, se procederá al corte ... total del ramal de Oiar-tzun (AP-8-11-1-S) en sentido Bilbao, así como al cierre del carril derecho de la calzada principal de la AP-8 a la altura de dicha salida. Así lo informa la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de una nota de prensa.

En el mismo texto, el ente foral señala que estas restricciones son necesarias para la ejecución de trabajos de mantenimiento en la citada vía, consistentes en el fresado del ramal durante la primera noche -la del domingo- y en el extendido de aglomerado y pintado de la señalización horizontal durante la segunda -la del lunes-.

Como itinerario alternativo, los vehículos podrán utilizar la salida de Beraun (GI-20-2-1-S).