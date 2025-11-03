Las chicas del Oiartzun no pasaron del empate ante el Bilbao Artizarrak

La suerte no ha sonreído el pasado fin de semana a los principales equipos de Oiartzun Kirol Elkartea. A pesar de haber luchado por ... adjudicarse la victoria en cada uno de los encuentros celebrados, esta no llegó.

Así ocurrió con las chicas, que el sábado recibieron en el campo de fútbol de Karla Lekuona al Bilbao Artizarrak. En los primeros quince minutos del encuentro, los vizcaínos salieron bien al terreno de juego y tomaron la iniciativa en el ataque. A partir de ese momento, gracias a un instante de calma, las oiartzuarras recuperaron la posesión del balón y, con paciencia, tuvieron hasta tres claras ocasiones de gol en la primera parte.

En la segunda mitad, el partido mantuvo la misma tónica, con el equipo de Oiartzun dominando, teniendo la posesión del balón y atacando. Aunque no sufrieron demasiado, tuvieron dos ocasiones claras y no lograron meter el balón en la portería. La contienda finalizó con el marcador igualado a cero goles.

El equipo de fútbol sala Afantxo de Pasaia se impuso en el derbi comarcal vivido en el polideportivo Elorsoro

Derrota en Deba

En derrota (2-1) finalizó, sin embargo, el encuentro disputado la tarde del viernes en Deba por el equipo masculino que milita en la categoría de Regional de Honor, que se enfrentó al Amaikak Bat. Este último comenzó la primera parte con mucha fuerza, consiguiendo marcar dos goles en los primeros veinte minutos de juego.

Los de Oiartzun lograron marcar un gol antes del descanso. En la segunda parte, a pesar de tener ocasiones, el resultado no cambió.

Derbi comarcal de fútbol sala

Con otra derrota finalizó, asimismo, el partido que enfrentó al equipo de fútbol sala del OKE que juega en la Tercera División del Estado con el Afantxo Pescados Ferreres de Pasai Antxo. Los del OKE no pudieron sumar puntos en el derbi comarcal que se disputó el viernes en el polideportivo municipal Elorsoro.

La primera parte del encuentro terminó en empate, con ambos equipos creando ocasiones pero sin apuntarse goles. Parecía que llegarían al descanso con el marcador igualado, pero a falta de dos minutos para el final, llegó el gol del Afantxo y, al minuto siguiente, los pasaitarras volvieron a marcar.

Los oiartzuarras sufrieron un duro golpe. Además, en los primeros cinco minutos de la segunda parte, encajaron dos goles más.

Aunque los jugadores del Oiartzun lograron recortar distancias gracias a un gol de Aitzol Salaberria, los llegados desde Antxo anotaron dos goles más. En los últimos cinco minutos, consiguieron reducir la diferencia con dos tantos de Luken Vicente, pero no fue suficiente para sumar un punto. Al final, el derbi terminó con un marcador de 3-6.

El Miren Taberna OKE no jugó ningún partido el pasado fin de semana.