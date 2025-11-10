Las chicas del Oiartzun empataron ante el Añorga

Con empate (2-2) finalizó el partido que enfrentó el pasado domingo al principal equipo femenino de Oiartzun Kirol Elkartea con el Añorga en Rezola. ... Las chicas reconocen que no entraron al encuentro como debían.

Con poca concentración y bastante tensión, las oiartzuarras vieron cómo su rival iba ganando 2-0 en los primeros veinte minutos del encuentro. Aunque tardaron treinta minutos en adaptarse a las características del campo, jugaron bien en los últimos quince minutos, recibiendo el balón con calma y marcando, llegando al descanso con un marcador de 2-1.

En la segunda parte, entraron bien y lograron empatar el partido 2-2. A pesar de que a partir de ese momento las del Oiartzun tuvieron oportunidades, también existía la posibilidad de que perdieran, por lo que este se convirtió en un encuentro muy igualado.

Los chicos perdieron en casa

El equipo masculino de Regional de Honor perdió 0-1 ante el Anaitasuna. Los azules empezaron bien la primera parte. Pese a tener muchas ocasiones claras, el partido llegó al descanso con empate a cero. En la segunda parte, los del OKE tuvieron más ocasiones, pero, al final, sus contrincantes consiguieron marcar y ganar la contienda.

Alineación: Valdés, Irazoki, Pérez, Mitxelena, Jonma, Telle, Aranburu, Etxabe, Korta, Amigot y Estéfano.