EH Bildu y PNV alcanzan un acuerdo para la gestión de los residuos

Elena Viñas oiartzun. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

Gracias a los buenos hábitos y al compromiso de todos los habitantes del municipio, Oiartzun se encuentra entre las localidades con los índices de reciclaje más altos, alcanzando un 80 % de reciclaje de residuos. Los niveles que la legislación europea prevé para 2035 ya se cumplen en la localidad desde 2010, «precisamente desde que se puso en marcha el sistema de recogida puerta a puerta». En este sentido, el compromiso de la ciudadanía es «digno de reconocimiento» y, en estos tiempos en que se habla de transición ecológica, la política de gestión de residuos de Oiartzun ha sido «pionera».

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea modificaron la directiva 2008/98/CE en 2018, y cuatro años más tarde, en 2022, la legislación española desarrolló esa normativa. De acuerdo con ella, los municipios de más de 5.000 habitantes deberán alcanzar distintos objetivos en la gestión de residuos. Los dos más relevantes son: por un lado, reciclar al menos el 65 % de los residuos para 2035; y por otro, garantizar que para 2025 el servicio de gestión de residuos no sea deficitario para las entidades públicas. Es decir, el coste de la gestión deberá cubrirse mediante las tasas que abonen la ciudadanía y las empresas.

En lo que respecta al nivel de reciclaje, como se ha mencionado, Oiartzun cumple con los requisitos desde 2010. Sin embargo, la situación es distinta en lo relativo al déficit. De hecho, la tasa que se paga por la gestión de residuos ha sido una de las más bajas de Gipuzkoa, por lo que el Ayuntamiento ha considerado necesario analizar el tema «en profundidad».

Ambas formaciones políticas reconocen que en el municipio se logran «buenos» niveles de reciclaje

A propuesta del PNV, los dos grupos con representación en el Ayuntamiento constituyeron una comisión específica para tratar la gestión de los residuos. El objetivo de esta comisión no es debatir sobre los sistemas de recogida, sino proponer medidas «adecuadas y realistas» que permitan gestionar los residuos «de forma responsable», atendiendo a su vez a la comodidad de la ciudadanía y al coste público.

PNV y EH Bildu reconocen que en Oiartzun se logran «buenos» niveles de reciclaje y que la directiva europea constituye el marco de referencia que debe cumplirse necesariamente en materia de gestión de residuos. Así, de cara al futuro, los dos grupos municipales se comprometen a colaborar también en este ámbito.

El Ayuntamiento ha revisado de forma integral la gestión de los residuos para concretar pasos de mejora y evitar que toda la carga del déficit recaiga sobre la ciudadanía. Cabe recordar que la gestión de residuos incluye no solo la recogida puerta a puerta en los hogares, sino también la recogida en las zonas industriales. Hasta ahora, este último servicio se realizaba a través de la mancomunidad de San Markos, pero el Ayuntamiento ha valorado que este es un momento oportuno para recuperar su gestión directa, con el objetivo de hacer más eficiente la recogida en los polígonos industriales y, al mismo tiempo, reducir el déficit económico.

Novedades y mejoras

Los ámbitos de trabajo abordados son cuatro. Para empezar, dar pasos para establecer en el futuro una tasa «ajustada» a la generación de residuos: sacar el papel y los envases ligeros en bolsas de rafia. Este cambio se va a ir extendiendo a la localidad de forma progresiva, barrio a barrio, a partir de diciembre. En los próximos días se explicarán los detalles.

También se quiere implantar un sistema de recogida de aceite doméstico «más eficaz y cómodo», que se pondrá en marcha en diciembre. Asimismo, se apuesta por adoptar medidas para que el Ayuntamiento recupere y optimice la recogida y gestión de residuos en los polígonos industriales. Para finalizar, aborda por elaborar un censo de instalaciones que contengan amianto.

A través de esta colaboración, utilizando de manera adecuada los recursos municipales y manteniendo la comodidad de la ciudadanía como prioridad, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora de la gestión de residuos. De este modo, Oiartzun se posiciona entre los municipios pioneros del futuro en materia de transición ecológica y gestión responsable.