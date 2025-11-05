Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una imagen promocional de la película 'Maspalomas'.

Oiartzun

La agenda cultural del mes de noviembre se traduce en más de 80 actividades

E.V.

oiartzun.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:29

El Ayuntamiento y los diferentes agentes locales se preparan para poner en marcha la mayor cantidad de eventos jamás organizados en noviembre. El mes comenzó con el concierto celebrado el sábado de la mano de Olatz Salvador en el Landetxe Kultur Aretoa. No será el único concierto del mes, ya que el grupo Izaki Gardenak ofrecerá el suyo el próximo día 15.

Además de la música, como en años recientes, Hitzen Lihoan dará lugar a diversas iniciativas de poesía y filosofía: entre ellas, una mesa redonda titulada 'Analisi intimo bat', con Miren Guillo y Maider Galardi, y el recital de poesía 'Bizi sintetikoak', de Miren Amuriza y Leire Vargas.

Por otra parte, las dos formaciones políticas con representación en la corporación municipal han organizado una semana de la memoria con el objetivo de continuar trabajando en la memoria histórica y la convivencia. Habrá charlas, proyecciones fotográficas, películas, narraciones y una exposición.

El Día Mundial del Arroz, una charla sobre voluntades anticipadas, la proyección de la película 'Maspalomas', la obra de teatro 'Aztia'... «Habrá una amplia gama de actividades para todos los gustos y edades», aseguran desde el Consistorio a través de una nota de prensa.

