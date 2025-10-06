Abren el plazo para solicitar los precios reducidos del polideportivo Elorsoro

Elena Viñas oiartzun. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha fijado los precios del polideportivo municipal Elorsoro para el próximo año. La cuota global mensual será de 25,34 euros (se actualizará en 0,74 euros respecto a este año) y habrá diferentes tarifas dependiendo de la edad o la unidad convivencial de las personas usuarias. De hecho, la cuota será un 40 % más baja para los socios menores de 16 años o mayores de 65 años, para «fomentar la actividad física». Las familias, las numerosas y las monoparentales también tendrán una cuota más barata. Así lo informa el concejal de Deportes, Edorta Fernández.

Los distintos tipos de abonos, que se aplicarán sin necesidad de pedidos especiales, serán los siguientes: la cuota adulta habitual (mensual) será de 25,34 euros; los jóvenes (6-15 años) abonarán una cuota individual de 15,59 euros; la cuota individual de las personas de 65 años o más se establecerá en 15,59 euros; la cuota de pareja de 65 o más años será de 25,45 euros; la cuota familiar se fijará en 42,49 euros; y la cuota para las familias numerosas o monoparentales será de 29,75 euros.

Precios reducidos

«En adelante un nuevo socio de 65 o más años no tendrá que pagar la matrícula a la hora de inscribirse»

Al margen de los abonos generales, los socios con bajos ingresos tendrán un precio más reducido; un 40% más barato que los abonos tradicionales. Un total de 63 familias y 36 particulares disfrutan en la actualidad de esta tarifa reducida.

Además de mantener los tipos de precios reducidos hasta la actualidad, el Ayuntamiento ha anunciado que habrá una nueva tarifa reducida para los socios de 65 o más años que no alcancen el nivel de renta definido, un 40% más barato que la cuota para esa franja de edad.

Habrá que presentar la solicitud de precio reducido, para lo que ya está abierto el plazo. Se debe realizar en el Ayuntamiento —no en el polideportivo Elorsoro—, de forma online o presencial en la Oficina de Atención Ciudadana, antes del 10 de noviembre.

Aunque se trata de una ayuda correspondiente a los abonos de 2026, el Ayuntamiento destaca que la fecha límite para realizar la solicitud es el 10 de noviembre de este año. En el apartado Subvenciones del Tablón de Anuncios de la web municipal se pueden consultar los límites establecidos para cada unidad de convivencia.

Así, la cuota de adulto reducida será de 15,21 euros. El precio reducido para los jóvenes (6-15 años) se fijará en 9,32 euros. El precio reducido para personas de 65 años o más se limitará a 9,32 euros. El precio reducido de las familias será de 25,45 euros. El precio reducido para las familias numerosas o monoparentales se establecerá en 17,84 euros. Todas estas reducciones habrán de solicitarse.

Los socios que tengan alguna discapacidad tendrán su cuota gratis. Si es la primera vez (o el año pasado si lo solicitaron por primera vez), también deberán presentar la solicitud en los plazos señalados.

Más mejoras

El Ayuntamiento quiere fomentar la práctica del ejercicio físico por parte de los jubilados, «imprescindible para el envejecimiento activo y el bienestar». Por eso, el año pasado determinó una cuota más barata para los de 65 o más años (que les aplicaba directamente), y este año una más reducida para los que tengan esa edad y tengan bajos ingresos (estos deben solicitarla).

La concejala de Bienestar Social, Olaia Lasa, explica que se ha aprobado otra mejora: en adelante un nuevo socio de 65 o más años no tendrá que pagar la matrícula a la hora de inscribirse en el polideportivo.

De este modo, el Ayuntamiento anima a los ciudadanos que aún no son socios a comenzar a utilizar los servicios que ofrece Elorsoro.