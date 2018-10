El Mutriku no da opción a un Allerru que sigue en descenso M.P. LEZO. Martes, 30 octubre 2018, 00:33

Tras la primera victoria cosechada en la jornada anterior, el Allerru no pudo repetir, ni siquiera puntuar, en su visita a Mutriku, dónde los locales se hicieron con la victoria tras endosar un cómodo 3-0 a sus rivales. Los lezoarras comenzaron el partido con cierta timidez, aunque el equipo local no parecía tener prisa en ir a por el encuentro desde el principio, algo que se alargó hasta casi llegado el descanso. Al filo del mismo, en el minuto 45, el mutrikuarra Mutxur adelantaba a los locales. Tras la reanudación, la balanza fue cayendo cada vez más hacía el conjunto local aunque el Allerru no cejaba en su empeño por devolver las tablas al marcador. Los lezoarras permanecieron vivos hasta que en el minuto 77, el Mutriku, por medio de Arri, lograba el gol de la tranquilidad para los locales. Hacía el minuto 85, Esnal marcaba el gol que terminaría de hundir las aspiraciones de los de Ion Telletxea. Con este resultado, los lezoarras no acaban de salir de la parte baja y permanecen en penúltima posición con cuatro puntos, empatados con el farolillo rojo, el Hondarribia.

Por su lado, el equipo de Preferente Femenino perdió su oportunidad de integrarse en las tres primeras plazas de su grupo tras perder 0-5 ante el Hondarribia. El Juvenil de Honor cayó frente a los vecinos del Touring por 2-4, en un partido muy disputado que se llevaron los errenteriarras colocándoles líderes junto al Mundarro. El Allerru se mantiene sexto.