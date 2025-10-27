Tertulia literaria sobre 'Telefono kaiolatua'

El club de lectura de la biblioteca municipal volverá a reunirse mañana, miércoles, para celebrar un nueva tertulia literaria. En esta ocasión, sus integrantes abordarán ... el libro titulado 'Telefono kaiolatua', de Harkaitz Cano.

El escritor nacido en Lasarte en 1975 reúne en esta obra un total de trece cuentos. Se definen como una mezcla el género negro con el absurdo y el surrealismo.

La tertulia, que estará dinamizada por Ane Mayoz y se desarrollará en euskera, comenzará a las 18.30 horas. La entrada es libre y gratuita, aunque se recomienda haber leído la propuesta elegida para su debate antes de asistir al acto.