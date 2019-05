Sutargi Abesbatza actuará el próximo sábado en la iglesia de Esquiroz

El coro lezoarra Sutargi Abesbatza actuará el próximo sábado, 25 de mayo, en la iglesia del municipio navarro de Esquiroz. Será un concierto conjunto con la Coral Cendea de Galar, que organiza a su vez el evento, que tendrá lugar a las 19.30 de la tarde.

Las obras que se podrán escuchar en el concierto, dirigido por Xanti Espina, serán muy variopintas. El programa se compone de ocho canciones, entre las que destacan 'Halleluia' de Leonard Cohen, 'Bizitzarekin dantzan' de Urtz, 'This little light of me' y 'Sing and Swing'. Los coralistas estarán acompañados por el pianista Patxi Intxaurrandieta.