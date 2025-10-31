La quinta edición de 'Poesia Kaia' tenderá puentes entre generaciones

El Ayuntamiento dio a conocer ayer en rueda de prensa los principales detalles de la quinta edición de Poesia Kaia. En el acto de ... presentación estuvieron presentes Juan Ramón Makuso, miembro del grupo organizador, Balea Zuria; Aitzol Saizar, concejal de Cultura del Ayuntamiento; y Ainhoa Salaberria, técnica municipal de Cultura.

La quinta edición del mencionado festival literario, que ya cuenta con un espacio propio en la «diversa» agenda cultural anual de la localidad, se celebrará la primera semana de este mes de noviembre en Lezo. La iniciativa se ha ido consolidando año tras año, como recordó durante su intervención Aitzol Saizar, quien aseguró que «es muy gratificante hacer un hueco a la poesía por quinto año en la agenda cultural». «Se trata de dar espacio a esta disciplina menos habitual y crear un acercamiento a la poesía para la ciudadanía», subrayó Saizar.

Dos citas en noviembre

Juan Ramón Makuso rindió un pequeño homenaje al técnico municipal Xanti Val, recientemente jubilado

El programa de este año se compone de dos citas. La primera se anuncia para el jueves día 6, a las 19.00 horas, en la sala de cultura. Se trata de una charla poética presentada bajo el tíulo 'Mugako poetika', en la que tomarán parte con Jokin Muñoz y Maddi Muñoz.

Además, el sábado 8 de noviembre, de nuevo a las 19.00 horas, pero en el Auditorio Gezala, se ofrecerá un recital de poesía de la mano de Berta Piñán, Rakel Pardo y Sara Uribe-Etxeberria. Al finalizar la sesión, el quinteto Oiasso interpretará la sinfonía K.581 para clarinete de Mozart.

Según explicó en la rueda de prensa la técnica de Cultura, Ainhoa Salaberria, ambas sesiones serán gratuitas, pero para el acto del sábado habrá que adquirir invitaciones a través de la página web del Ayuntamiento de Lezo o en el Departamento de Cultura, cuya oficina permanece abierta de 8.30 a 13.30 horas.

Saizar señaló que «el Ayuntamiento apuesta por la cultura, pero es necesario el trabajo de las personas profesionales que conocen y viven la poesía de cerca». Se refería, entre otros, a Juan Ramón Makuso, quien es miembro de Balea Zuria, grupo motor de Poesia Kaia.

Para finalizar, Makuso dio más detalles sobre los contenidos de este año, subrayando que «estarán muy presentes en esta edición los puentes tendidos entre generaciones». De este modo, recordó que Jokin Muñoz y Berta Piñán son dos escritores de «larga y fructífera» trayectoria, pero «es una satisfacción ver que hay presencia de jóvenes». Asimismo, añadió que Maddi Muñoz realizará una lectura dramatizada junto a Jokin Muñoz en la tertulia poética. Por otro lado, Pardo y Uribe-Etxeberria también aportarán «otro punto de vista» al recital del sábado.

Makuso también tuvo palabras de agradecimiento para Xanti Val, el técnico de Cultura del Ayuntamiento jubilado hace solo unos meses, a quien quiso rendir un pequeño homenaje por su complicidad a la hora de traer la poesía a Lezo.

El concejal de Cultura concluyó la presentación ante la prensa invitando a toda la ciudadanía lezoarra a asistir a los eventos de Poesia Kaia.