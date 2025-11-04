El PSE-EE de Lezo reitera su apuesta por un transporte sostenible con más bidegorris

El PSE-EE de Lezo reitera su «firme» compromiso con el impulso del transporte sostenible y vuelve a apostar por potenciar y mejorar los ... bidegorris del municipio como una alternativa «segura y eficiente» frente al uso del vehículo privado. En este sentido, agradece a la Diputación Foral de Gipuzkoa la concesión de una subvención de 40.000 euros para mejorar la seguridad y accesibilidad de la red municipal de bidegorris.

Recuerda que el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa aprobó el pasado martes la concesión, por parte del Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, de una subvención de 40.000 euros a Lezo para mejorar la accesibilidad y seguridad de su red municipal de bidegorris. Esta ayuda se enmarca en las iniciativas que el mencionado departamento, que dirige la socialista Azahara Domínguez, dedica a la rehabilitación y recuperación de espacios urbanos y equipamientos degradados de Pasaialdea.

Para el PSE-EE, esta inversión es «un paso más» para cumplir con los objetivos establecidos en el Plan de Movilidad Sostenible de Lezo, aprobado en la anterior legislatura. La ayuda se complementa con la reciente finalización del último tramo del bidegorri Lezo-Donibane por parte del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación, una obra que contó con un presupuesto de 1,95 millones de euros y que ha sido «fundamental «para conectar y modernizar la infraestructura ciclista del municipio y de la comarca.

Para el portavoz socialista Joxean Sánchez, esta ayuda contribuye a la «adaptación del bidegorri de titularidad municipal para que sea un espacio seguro para todos los usuarios y fomentará el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano, sostenible y saludable». El grupo municipal socialista considera que la concesión de esta ayuda es una «excelente» noticia para Lezo y valora positivamente este tipo de colaboración institucional, «que demuestra cómo el trabajo conjunto entre administraciones se traduce en mejoras directas y tangibles para la ciudadanía».