El Plan de Acción para la Transición Climática y Energética se presenta el martes

E. V. Lezo. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Lezo puso en marcha en 2024 un plan de acción en favor de una población capaz de reducir los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático y adaptarse a sus impactos. Con el fin de alcanzar los objetivos marcados en el horizonte temporal 2030, el Consistorio se compromete a actuar «activamente» en la acción por el clima. Sin embargo, se trata de un plan elaborado con una perspectiva a largo plazo, ya que en su hoja de ruta también incluye acciones de cara a 2050.

Este plan tendrá vigencia hasta el año 2040 y tiene entre sus objetivos: la reducción «significativa» de las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por los sectores ubicados en la localidad, incluido el Ayuntamiento; el ahorro energético en la actividad municipal y en el resto de sectores ubicados en Lezo (viviendas, servicios, industria, sector primario, etc.), eficiencia en el uso de la energía y que la mayor parte de la energía necesaria sea de origen renovable acorde con la filosofía kilómetro cero; el prever en Lezo los posibles daños derivados de los impactos asociados al cambio climático, fijar medidas preventivas eficaces y que las medidas de adaptación al cambio climático conlleven efectos positivos sobre la salud de la población y el patrimonio natural; el empoderar a los lezoarras en el cambio climático y la transición energética y formar redes de colaboración entre diferentes agentes «porque el cambio climático es un reto de todos».

Acto abierto a lezoarras

Tal y como presentó el diagnóstico de la localidad que ha servido de base para el diseño del plan de acción en el año 2024, el Ayuntamiento de Lezo también quiere recoger las aportaciones de la ciudadanía en el diseño del plan de acción. Por ello, el próximo martes, 11 de noviembre, a partir de las 18.00 horas, en el salón de plenos de la Casa Consistorial, los vecinos tendrán la oportunidad de realizar sus aportaciones.

Para ello, el Ayuntamiento invita tanto a agentes como a la ciudadanía a acudir a la presentación.