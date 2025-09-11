Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los lezoarras volverán a reunirse en las comidas y cenas programadas desde este viernes. ARIZMENDI

Lezo

Piztu Lezo organiza los festejos con los que calientan motores los Santacruces

La plaza Karlos Saldise se convierte este viernes en escenario de una cena popular «autogestionada» y un concurso de playback

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41

Cuando solo faltan horas para que las Santakrutz jaiak vivan su inicio oficial, los integrantes del grupo Piztu Lezo invitan a disfrutar de los ... festejos previstos para este mismo viernes. Con ellos, los más jóvenes calientan motores de cara a una programación que reúne más de setenta actividades diferentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Piztu Lezo organiza los festejos con los que calientan motores los Santacruces

Piztu Lezo organiza los festejos con los que calientan motores los Santacruces