Piztu Lezo organiza los festejos con los que calientan motores los Santacruces

Cuando solo faltan horas para que las Santakrutz jaiak vivan su inicio oficial, los integrantes del grupo Piztu Lezo invitan a disfrutar de los ... festejos previstos para este mismo viernes. Con ellos, los más jóvenes calientan motores de cara a una programación que reúne más de setenta actividades diferentes.

El primero de los eventos organizados por estos activos lezoarras consiste en una cena «autogestionada», en la que cada uno de los comensales deberá llevar su propia comida. Todos los asistentes tendrán la oportunidad de compartir mesa e infinidad de vivencias en la plaza Karlos Saldise, que se convertirá, a partir de las 21.30 horas, en un gran comedor popular.

de septiembre es el día en el que comienzan oficialmente las Santakrutz jaiak con el chupinazo previsto a las 19 00 horas, aunque habrá actos en las horas previas, como la celebración del Muxiko Eguna y el campeonato de truk

El otro de los actos programados para la víspera del comienzo de las fiestas patronales del municipio es un concurso de playback, que permitirá a los participantes poner a prueba sus dotes como imitadores de cantantes. Esta actividad dará comienzo a las 22.30 horas y, al igual que la anterior, también tendrá como escenario la plaza Karlos Saldise.

Asimismo, Piztu Lezo se ha ocupado de la puesta en marcha de otros eventos no menos destacados durante estos últimos días. Ese es el caso de las olimpiadas populares celebradas siete días atrás y del Gazte Eguna, que se tradujo el pasado sábado en el desarrollo de distintas actividades

Los primeros actos

Además de los ideados por Piztu Lezo, se han programado otros actos para animar la mañana de este sábado, en las horas previas al chupinazo que tendrá lugar a las 19.00 horas.

La jornada se abrirá, a las 09.00 horas, con tiro al plato en la cancha de Arkale. La inscripción deberá formalizarse con anterioridad en el local social de la citada asociación.

A continuación, hacia las 12.00, Gurutze Santuaren plaza acogerá la celebración del 'XIV. Muxiko Eguna', de la mano de Muxikoak y con el grupo Alake. En caso de lluvia, los bailes se trasladarán a la plaza Karlos Saldise.

Ya por la tarde, a las 16.00, habrá un campeonato de truk en la sociedad Tiñelu. A partir de las 18.00 se llevará a cabo la manifestación en solidaridad con el pueblo palestino que partirá de Gurutze Santuaren plaza para recorrer las principales calles de l a población.