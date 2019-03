No hubo perdón para Trapujale tras su juicio Una abarrotada plaza del Santo Cristo creyó en la inocencia de Trapujale. / FOTOS: ARIZMENDI A pesar de las pruebas aportadas este año por los niños, el juez consideró culpable al personaje mitológico MIKEL PÉREZ LEZO. Miércoles, 6 marzo 2019, 00:18

Se ha pasado en un suspiro, pero los días de Trapujale en el municipio han llegado a su fin, y con él las fiestas de carnaval.

El cielo se estaba tiñendo ya de azul marino cuando en la plaza del Santo Cristo comenzó el tradicional juicio a Trapujale. El crimen: haberse comido a siete ovejas.

A pesar de haber sido juzgado previamente por los niños y de que estos hubieran aportado pruebas de la no autoría de los hechos por parte de Trapujale, el juez, visiblemente influenciado por los 'zirikus', decidió no tener en cuenta las pruebas y declaró culpable al personaje mitológico condenándole a muerte. De nada sirvieron las continuas peticiones de clemencia de las decenas de vecinos agolpados en la plaza. No había marcha atrás.

Se le permitió a Trapujale dar una última vuelta por el pueblo. Una multitud vestida de trapos le siguió al son de las tristes canciones interpretadas por el alumnado de Tomas Garbizu Musika Eskola.

De vuelta en la plaza, su cabeza fue rebanada y quemada ante el llanto de los presentes. Al final, el espíritu de Trapujale surgió de las llamas y anunció su regreso desde Martizkone para los carnavales del próximo año. La plaza estalló de júbilo al saber que la diversión y la fiesta que les había traído este se repetirá el próximo febrero. Quienes no acabaron del todo contentos fueron los 'zirikus' y la bruja Mari Nazkane, conscientes de que su crimen pudiera ser descubierto entonces.