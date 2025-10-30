Lezo recibe una subvención para crear su Plan de Accesibilidad universal

El Ayuntamiento ha recibido una subvención que asciende a un total de 10.200 euros para la elaboración del Plan integral de Accesibilidad universal ( ... PIAU) de la localidad. El Gobierno Vasco ha concedido esta subvención a través de su departamento de Planificación del territorio, Vivienda y Transportes.

Así lo informa el Consistorio mediante una nota de prensa que ha sido publicada en su propia página web. En ella, explica que esta vía de financiación está incluida en la Orden de 14 de noviembre de 2023 por la que se regulan y convocan las ayudas para la mejora de la accesibilidad en los municipios a través del Plan integral de Accesibilidad universal.

El Ayuntamiento ha aprovechado la ayuda económica para diseñar y redactar su plan integral de accesibilidad universal. Este Plan recoge la situación actual de Lezo respecto a la accesibilidad, ámbitos de mejora y retos. Este documento ha sido elaborado con la asistencia técnica de la empresa Projekta Contract SCP y será publicado próximamente por el Ayuntamiento de Lezo.

Este Plan recoge la situación actual del municipio respecto a la accesibilidad, ámbitos de mejora y retos

El objetivo de este documento es que Lezo sea «más accesible para todos, que se eliminen barreras físicas y arquitectónicas y que todas las personas, al margen de la edad, la movilidad o la condición física, puedan utilizar los espacios públicos y los servicios municipales en igualdad de condiciones».

«Lezo denONA, denontzat»

La redacción del Plan integral de Accesibilidad universal se entiende en el marco de la Estrategia de Accesibilidad Universal de Euskadi (EIUE), que fue aprobada en 2020. El carácter integral del plan es «novedoso», puesto que «se trata de ir más allá de la accesibilidad del medio físico».

Para ello, el Ayuntamiento puso en marcha antes del pasado verano el proceso 'Lezo denONA, denontzat'. Para iniciar dicho proceso, el Consistorio invitó a toda la ciudadanía a una primera sesión abierta de trabajo celebrada en junio, en la que se pudiera realizar un diagnóstico compartido de la accesibilidad en Lezo y sus barrios.

La elaboración del Plan aborda diferentes temas. Para empezar, la accesibilidad en cuanto al Ayuntamiento. «Además del ámbito «municipio accesible» que se venía trabajando en los planes de accesibilidad que hemos conocido hasta ahora, habrá que trabajar en el ámbito «ayuntamiento accesible». Es decir, habrá que trabajar propuestas para hacer más accesibles los servicios, la atención o la comunicación que ofrece el Ayuntamiento», explican.

Otro tema es la accesibilidad en cuanto a los distintos agentes. Además, con el liderazgo municipal, el Plan buscará la implicación tanto de los agentes públicos como privados presentes en la localidad.

Un marco de actuación más amplio, pero con actuaciones más concretas es el tercer tema. Es decir, aunque trabajará en más ámbitos, la subvención establece que la vigencia se limite a cuatro años. Esto exigirá precisión tanto en la descripción de las actuaciones como en la distribución de responsabilidades que lleven a cabo la gestión o seguimiento de las mismas.

El Plan va más allá del urbanismo. El Departamento de Urbanismo podría asumir el ámbito «municipio accesible» más adecuado a sus competencias, pero se propone que otras responsabilidades (como el «ayuntamiento accesible» o el plan de comunicación) se distribuyan a otros departamentos.

La transversalidad completa la lista de temas. En consonancia con la transformación de los últimos años, este plan deberá ser trabajado entre diferentes departamentos y niveles. Para garantizar que esto se haga «con eficacia», serán imprescindibles» los compromisos y los liderazgos políticos.