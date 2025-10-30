Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
El alcalde realiza un recorrido en silla de ruedas junto con una integrante de Lezdi, la Asociación de Personas con Discapacidad de Lezo.

Lezo

Lezo recibe una subvención para crear su Plan de Accesibilidad universal

El departamento de Planificación del territorio del Gobierno Vasco otorga 10.200 euros al Ayuntamiento para elaborar el documento

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:29

Comenta

El Ayuntamiento ha recibido una subvención que asciende a un total de 10.200 euros para la elaboración del Plan integral de Accesibilidad universal ( ... PIAU) de la localidad. El Gobierno Vasco ha concedido esta subvención a través de su departamento de Planificación del territorio, Vivienda y Transportes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  3. 3 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  4. 4 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  5. 5 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  6. 6 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  7. 7 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  8. 8 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  9. 9 El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián
  10. 10

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lezo recibe una subvención para crear su Plan de Accesibilidad universal

Lezo recibe una subvención para crear su Plan de Accesibilidad universal