Lezo acogió un evento sobre el motor de transformación digital de las empresas

La empresa Salva de Lezo fue escenario, en un ambiente muy participativo, del evento 'Pyme digital, motor de transformación digital de las empresas de ... Oarsoaldea', una cita organizada conjuntamente por la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea y la propia empresa Salva. Se trata de un programa de acompañamiento que tiene como objetivo digitalizar las empresas y que constituye un claro ejemplo de colaboración entre instituciones, agencias de desarrollo y empresas.

Durante el encuentro, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los testimonios y experiencias prácticas de las empresas, así como de sus colaboradores, que este año han formado parte del programa 'ETE digitala', impulsado con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

A lo largo del curso 2024-2025 han tomado parte en este proyecto Salva Industrial, Synergas, Karela Solutions, Layme, Gorlan Mecanizados, IEG Energía, Gutizi Catering, Zumabe Ingeniería Fotovoltaica, Atek Van Roofs, Pegamo Navarra, Kuik Code, K35 It Managers Group Binovo It Human Projetc, CIFP Don Bosco LHII y Lortek.

El acto contó con la participación de representantes institucionales y empresariales, entre ellos Jon Gurrutxaga, director del Servicio de Innovación de la Diputación Foral; Aizpea Otaegi, presidenta de la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea; Mikel Arruti, alcalde de Lezo; así como Ibon Barandiaran, director general de Salva, e Iñigo Iparragirre, director de I+D de la compañía. También estuvieron presentes el equipo técnico de la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea, además de representantes de Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad, quienes animaron a las empresas de la comarca a seguir avanzando en su proceso de digitalización.

Los asistentes destacaron que este encuentro «ha servido para fomentar el intercambio de ideas, la creación de nuevas oportunidades y sinergias entre las pymes de la comarca».

La organización quiere agradecer tanto a las empresas que han participado en el acto como a todas las personas asistentes. Asimismo, se recuerda que 'Pyme digital' sigue con la puerta abierta a las empresas interesadas, dispuestas a ofrecer su apoyo en el camino hacia la transformación digital.