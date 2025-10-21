Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un momento del encuentro celebrado en las instalaciones de la empresa Salva de Lezo.

Lezo

Lezo acogió un evento sobre el motor de transformación digital de las empresas

El encuentro permitió conocer el programa 'Pyme digital', que impulsa la competitividad de las pymes de Oarsoaldea

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Martes, 21 de octubre 2025, 20:33

La empresa Salva de Lezo fue escenario, en un ambiente muy participativo, del evento 'Pyme digital, motor de transformación digital de las empresas de ... Oarsoaldea', una cita organizada conjuntamente por la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea y la propia empresa Salva. Se trata de un programa de acompañamiento que tiene como objetivo digitalizar las empresas y que constituye un claro ejemplo de colaboración entre instituciones, agencias de desarrollo y empresas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

