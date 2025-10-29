La furgoneta de la Mancomunidad de San Marcos cambia desde hoy de ubicación

E. V. lezo. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

La furgoneta itinerante de recogida de residuos urbanos especiales se trasladará temporalmente debido a las obras que se están realizando en la actualidad en Piku kale. Desde hoy, jueves, se situará frente al caserío Txerrimuño, en el número 13 de la calle Zubitxo. Repetirá esta nueva ubicación en el horario y días habituales mientras acaben los mencionados trabajos en marcha.

Así lo informa el Ayuntamiento a través de una nota de prensa. En el mismo texto, recuerda que los lezoarras que necesiten recurrir a este servicio que presta a la ciudadanía la Mancomunidad de San Marcos deberán acudir a este vehículo el primer jueves del mes, de 9.00 a 12.45 horas, y el último jueves de cada mes, de 16.00 a 19.15 horas.

«Este jueves –refiriéndose a hoy– ya estará en la nueva ubicación. Siendo el último jueves de octubre, de 16.00 a 19.15 horas, permanecerá en la calle Zubitxo, a la altura del caserío Txerrimuño.», insisten. Asimismo, el Ayuntamiento agradece de antemano la comprensión de la ciudadanía y recuerda que la correcta gestión de los residuos especiales es «fundamental» para la protección del medio ambiente. Hay que recordar que en la furgoneta ambulante se pueden depositar baterías, aerosoles, teléfonos móviles o productos de limpieza, entre otros.