Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Lezo

La furgoneta de la Mancomunidad de San Marcos cambia desde hoy de ubicación

E. V.

lezo.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:36

Comenta

La furgoneta itinerante de recogida de residuos urbanos especiales se trasladará temporalmente debido a las obras que se están realizando en la actualidad en Piku kale. Desde hoy, jueves, se situará frente al caserío Txerrimuño, en el número 13 de la calle Zubitxo. Repetirá esta nueva ubicación en el horario y días habituales mientras acaben los mencionados trabajos en marcha.

Así lo informa el Ayuntamiento a través de una nota de prensa. En el mismo texto, recuerda que los lezoarras que necesiten recurrir a este servicio que presta a la ciudadanía la Mancomunidad de San Marcos deberán acudir a este vehículo el primer jueves del mes, de 9.00 a 12.45 horas, y el último jueves de cada mes, de 16.00 a 19.15 horas.

«Este jueves –refiriéndose a hoy– ya estará en la nueva ubicación. Siendo el último jueves de octubre, de 16.00 a 19.15 horas, permanecerá en la calle Zubitxo, a la altura del caserío Txerrimuño.», insisten. Asimismo, el Ayuntamiento agradece de antemano la comprensión de la ciudadanía y recuerda que la correcta gestión de los residuos especiales es «fundamental» para la protección del medio ambiente. Hay que recordar que en la furgoneta ambulante se pueden depositar baterías, aerosoles, teléfonos móviles o productos de limpieza, entre otros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La furgoneta de la Mancomunidad de San Marcos cambia desde hoy de ubicación