Eguzki realiza aportaciones al Ayuntamiento sobre el bidegorri en Lezo

Elena Viñas Lezo Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:25 | Actualizado 20:42h. Comenta Compartir

El colectivo ecologista Eguzki ha presentado en el Ayuntamiento un escrito con tres solicitudes relacionadas con el bidegorri en Lezo, que van dirigidas a « ... mejorar la red actual y fomentar una mayor movilidad, más segura y más sostenible». La primera trata sobre la señalética que el Consistorio incorporó hace un tiempo en la zona de la rotonda de la GI-636 en la entrada del municipio. Si bien esta es una medida necesaria para una buena funcionalidad de la red de bidegorris, en este caso, la que indica el sentido Pasaia-Donostia paralelo a la GI-636 es errónea, dado que el citado tramo no forma parte del plan ciclista -cuestión confirmada por la Diputación- y además, «está muy lejos de reunir las condiciones mínimas de un bidegorri, máxime si es compartido por las bicis y por los peatones y es de doble dirección». Por ello, solicita que «se retiren lo antes posible ya que induce a utilizar como bidegorri un tramo estrecho de acera que no reúne tales condiciones».

La segunda se refiere al último tramo de bidegorri de la red principal que va de la estación de Renfe a la misma rotonda. En la zona se han realizado obras de urbanización dentro de las de desarrollo urbanístico del ámbito de Altzate. Las obras para la nueva rotonda de acceso al barrio estrangulan en un punto el trazado de la red principal establecida en el Plan Ciclista de Gipuzkoa haciendo que en ese punto no reúna las condiciones de una red principal. Además, con las obras se ha interrumpido parte del trazado del bidegorri que no se ha restaurado. «En nuestro escrito solicitamos que se adopten las medidas necesarias para mantener las condiciones del trazado (anchura mínima) actuales y se restaure la continuidad del trazado», señala. La última pretende dar una alternativa a un tramo que se encuentra inconexo aunque forme parte de la red principal de bidegorris. «Si bien entendemos que puede haber otras alternativas, nuestra intención es la de visualizar la necesidad de abordar este problema dando continuidad y coherencia a la red en ese tramo», concluye.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión