Lezo

Eguzki realiza aportaciones al Ayuntamiento sobre el bidegorri en Lezo

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:25

Comenta

El colectivo ecologista Eguzki ha presentado en el Ayuntamiento un escrito con tres solicitudes relacionadas con el bidegorri en Lezo, que van dirigidas a « ... mejorar la red actual y fomentar una mayor movilidad, más segura y más sostenible». La primera trata sobre la señalética que el Consistorio incorporó hace un tiempo en la zona de la rotonda de la GI-636 en la entrada del municipio. Si bien esta es una medida necesaria para una buena funcionalidad de la red de bidegorris, en este caso, la que indica el sentido Pasaia-Donostia paralelo a la GI-636 es errónea, dado que el citado tramo no forma parte del plan ciclista -cuestión confirmada por la Diputación- y además, «está muy lejos de reunir las condiciones mínimas de un bidegorri, máxime si es compartido por las bicis y por los peatones y es de doble dirección». Por ello, solicita que «se retiren lo antes posible ya que induce a utilizar como bidegorri un tramo estrecho de acera que no reúne tales condiciones».

