La comunidad de energías renovables Kunkana suma ya veinte miembros

Son varios los lugares de Euskal Herria en los que la ciudadanía ha comenzado a reunirse para crear comunidades de energías renovables locales y ... dar pasos hacia la soberanía energética, es decir, para desarrollar iniciativas que generan energía limpia y local y para que la ciudadanía pase de ser un consumidor pasivo a ser un «prosumidor» activo o lo que es lo mismo, productor y consumidor.

«En Lezo empezamos a trabajar en este camino el año pasado. Promovido por el Ayuntamiento y con la colaboración de la Iratzerri Lezo Ingurumen Elkartea, liderado por Goiener, iniciamos un proceso participativo de empoderamiento de la ciudadanía», señala el grupo que, tras meses de formación y reflexión, fue consciente de la necesidad de crear una comunidad de energías renovables.

«Después de analizar los aspectos sociales, económicos, jurídicos y técnicos, decidimos dotar a la comunidad de la condición de cooperativa, de manera que el verano de este año creamos Kunkana Energia Berriztagarrien Komunitatea Kooperatiba Sozietatea», indica.

El objetivo principal de Kunkana es «ser un punto de encuentro ciudadano en Lezo para desarrollar proyectos de colaboración en materia de energías renovables, ya que tenemos más fuerza en comunidad». «Empezando por el nombre, lo elegimos para transmitir esos valores, ya que Kunkana es un lugar recuperado de la toponimia de Lezo: hace referencia al lugar donde se encuentran (hacen «kunka» en euskera) los arroyos Olatzar, Lopene y Mikura», manifiesta.

Una propuesta «real»

En el proceso de constitución de la cooperativa, desde el principio ha tenido importancia el desarrollar una propuesta «real» de una instalación fotovoltaica colectiva para atraer a nuevas personas y facilitar su participación en la comunidad. Para ello, llevan varios meses trabajando en el grupo de promoción de Kunkana. La primera propuesta que tienen entre manos se ha trabajado con Pasaia-Lezo Lizeoa. De acuerdo con el convenio, se colocarán paneles en la ikastola de Lezo. El montaje de esta primera instalación fotovoltaica comenzará en noviembre, tendrá una potencia de 40 kW y estará compuesta por 90 paneles solares fotovoltaicos, un total de 50 kWp. De esta energía se distribuirán 24kWp en 96 paquetes de energía, de 250W cada una, para su asignación entre socios individuales de Kunkana.

Este proyecto responde a varias necesidades de Lezo. Para empezar, atiende a las necesidades energéticas de la Ikastola: la energía se distribuirá según el calendario escolar. Así, cuando el centro necesite menos energía se distribuirá entre el resto de participantes. Además, es un proyecto solidario con las personas vulnerables: para las siete viviendas gestionadas por el Ayuntamiento, que son utilizadas por personas en situación vulnerable, se adjudicará parte de autoconsumo sin coste alguno. Como contrapartida, el Ayuntamiento tiene intención de ayudar económicamente a Kunkana.

Por otra parte, se trata de un proyecto justo: se garantiza la política 1W=1 euro para todos los participantes. Se abonará en función de la energía que se reciba de la instalación.

Asimismo, la distribución de energía está diseñada para hacer un uso «más eficiente» de esta. También se apuesta por la colaboración con los comerciantes locales. «Estamos realizando estudios para utilizar la energía adicional excedentaria por parte de algunos comerciantes de Lezo», apunta.

Para realizar esta instalación ha recibido una subvención de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con la que podrá emprender nuevos proyectos en el futuro.

Kunkana ya tiene veinte miembros, ciudadanos y sociedades que participan en el proceso de creación. La convocatoria para nuevos socios está abierta y aún hay posibilidad de participar en el primer proyecto de autoconsumo. Todas las personas interesadas disponen de más información en la página web kunkana.eus.