Hoy comienza la VII Fiesta de la Cerveza Una feria previa. / ARIZMENDI La plaza Karlos Saldise acogerá hasta el sábado una feria en la que también habrá presencia de gastronomía y música M.P. LEZO. Jueves, 26 septiembre 2019, 00:25

El municipio acogerá a partir de hoy y hasta el próximo sábado 28, la séptima edición de la Garagardo Festa -Fiesta de la cerveza- en la que, como no puede ser de otra manera, la protagonista será la cerveza. Los asistentes podrán probar hasta 14 marcas diferentes, acompañadas de codillo, salchichas y actuaciones en directo para animar la feria.

La oferta de actuaciones en directo comenzará hoy con representación de música típica del Oktobertfest. El viernes, esta responsabilidad recaerá en la txaranga Jaizkipe y el sábado habrá nada menos que tres propuestas en directo: a las 20.30 horas la danza de Out of the Blue, a las 21.00, el circo de Amer y Africa Envá, y por último a las 23.00 la música rock y blues de Sara Sweet Band.

Para poder llevar a cabo este evento, se va a contar con la ayuda de 140 voluntarios, que estarán al pie del cañón en la plaza Saldise durante los días de hoy y mañana en horario de 18:00h a 00:30h y el sábado durante todo el día, desde las 11.00 hasta la 01.00.

Desde la organización esperan «a los vecinos de la comarca para que se acerquen a disfrutar de esta fiesta», y confían en que «la buena respuesta de los lezoarras permita seguir organizando esta feria en años próximos».