Cine para niños en Gezala con sesión de 'Basatiak

E. V. LEZO. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:46

El Auditorio Gezala será escenario mañana de una nueva proyección de cine infantil. La película elegida es 'Basatiak'.

En Borneo, un pueblecito situado en la selva tropical, vive Keria, que encontrará una cría de orangután en la plantación de palmeras de aceite en la que trabaja su padre. Ama profundamente la naturaleza y luchará contra la destrucción del bosque junto a su primo, Selai. Gracias a esta aventura podrán conectar con sus orígenes.

La sesión, que se desarrollará en euskera, tendrá lugar a partir de las 17.00 horas. La entrada es gratuita, aunque es necesario reservarla con antelación.