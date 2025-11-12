Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Lezo

Cine para niños en Gezala con sesión de 'Basatiak

E. V.

LEZO.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:46

Comenta

El Auditorio Gezala será escenario mañana de una nueva proyección de cine infantil. La película elegida es 'Basatiak'.

En Borneo, un pueblecito situado en la selva tropical, vive Keria, que encontrará una cría de orangután en la plantación de palmeras de aceite en la que trabaja su padre. Ama profundamente la naturaleza y luchará contra la destrucción del bosque junto a su primo, Selai. Gracias a esta aventura podrán conectar con sus orígenes.

La sesión, que se desarrollará en euskera, tendrá lugar a partir de las 17.00 horas. La entrada es gratuita, aunque es necesario reservarla con antelación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  3. 3

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  8. 8 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  9. 9

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  10. 10

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cine para niños en Gezala con sesión de 'Basatiak