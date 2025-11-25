La cantante Ilargi presenta 'Dolu(s)min', su nuevo disco

Ilargi presenta hoy su nuevo trabajo discográfico, 'Dolu(s)-min'. El punto de partida del proyecto se encuentra en la experiencia personal de la cantante ... lezoarra: su padre, Mikel Arrizabalaga, falleció en 2022, y aquel acontecimiento lo puso todo en marcha. A partir de diversos testimonios y vivencias reunidos en torno al dolor y la pérdida, el disco es un trabajo conceptual que combina vivencias, emociones y apoyo, abordando el duelo y sus experiencias de forma amplia y compartida. Propone una visión artística y social amplia del duelo, uniendo la experiencia personal y la colectiva.

'Dolu(s)min' está compuesto por ocho canciones y tres poemas de Juan Ramón Makuso, organizados en tres partes. Cada parte comienza con un poema, y entre los tres crean una historia que se desarrolla en paralelo a las canciones. Esta historia, sin embargo, solo puede escucharse en el formato físico del disco. «En esta época del streaming, no quería que la poesía quedara perdida entre algoritmos. Quería darle el peso y el valor que tiene dentro del disco. Además, quería hacer un regalo especial a quien todavía utiliza soportes físicos y se toma el tiempo de escuchar un disco de principio a fin», explica.

En la primera parte se tratan tres tipos de duelo: el basado en el propio duelo de Ilargi ('Krak'), el duelo perinatal ('Amets') y el que provoca el cáncer ('Hil artean bizi'). La segunda parte aborda las emociones que surgen dentro del duelo: el dolor causado por el miedo a llorar ('Estali'), la presión de los juicios recibidos y los propios ('Epai') y el miedo a olvidar y le necesidad de recordar 'Jaizkibel'). La tercera parte incluye dos canciones: 'Itsasargia argitan', dedicada a la cuadrilla; y 'Elkar Korapilo', sobre el amor que se convierte en refugio.

El disco está creado en euskera, en un ambiente pop y pop-rock, con toques electrónicos. Ilargi ha compuesto las melodías y las letras, así como los primeros bocetos de sintetizadores y bajos. En la grabación han participado Mikel Zubiria (batería), Manu Moro (guitarra), Haritz Harreguy (producción, grabación y mezcla) y Víctor García (masterización, en Ultramarinos). Respecto al diseño gráfico, Ibai Arrieta ha sido el fotógrado, y Aritz Aran.

La presentación oficial del proyecto se celebrará el 13 de diciembre en el Auditorio Gezala. Es una fecha especial para Ilargi: ese día su padre cumpliría años. Por eso, además de compartir el universo artístico y emocional del disco, se le rendirá homenaje. Para ello, participarán el coro Sutargi de Lezo y otras personas cercanas. Asimismo, un clown estará también presente en la presentación. El disco está a la venta en https://ilargi.bandacamp.com. También ha sacado una totebag con una frase del último single, Jaizkibel. Ya puede escucharse plataformas digitales.