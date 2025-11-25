Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lezo

La cantante Ilargi presenta 'Dolu(s)min', su nuevo disco

Se trata de un trabajo conceptual que entrelaza testimonios, emociones y sostén, ofreciendo una nueva mirada artística y social sobre el duelo

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:48

Comenta

Ilargi presenta hoy su nuevo trabajo discográfico, 'Dolu(s)-min'. El punto de partida del proyecto se encuentra en la experiencia personal de la cantante ... lezoarra: su padre, Mikel Arrizabalaga, falleció en 2022, y aquel acontecimiento lo puso todo en marcha. A partir de diversos testimonios y vivencias reunidos en torno al dolor y la pérdida, el disco es un trabajo conceptual que combina vivencias, emociones y apoyo, abordando el duelo y sus experiencias de forma amplia y compartida. Propone una visión artística y social amplia del duelo, uniendo la experiencia personal y la colectiva.

